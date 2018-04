Richtfest für zweites Kinderhaus

Matthias Henke

Gransee Halbzeit beim Bau des zweiten Kinderhauses an der Holländer Mühle in Gransee: Am Donnerstag wurde das Richtfest gefeiert. „Seit wir 2016 angefangen haben, die GmbH aufzubauen, hat sich das Ganze sehr gut entwickelt. Das ist bereits die dritte Einrichtung, die wir eröffnen“, sagte Steve Hoffmann, einer der zwei Geschäftsführer der Kinderhof Buberow GmbH nachdem Zimmermann Peter Hoffmann von der Firma MD Massivhaus den Richtspruch verlesen hatte.

Im Januar war die Grundplatte gelegt worden. Sein Ziel sei nun zum 1. August die Einrichtung zu eröffnen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten Kinderhaus steht, wo neun Mädchen und Jungen untergebracht sind, gab sich Hoffmann optimistisch. „Auch wenn der ein oder andere Bauleiter jetzt zucken wird“, fügte er hinzu und lachte. Der Winter sei dem Bauprojekt jedenfalls wohlgesonnen gewesen. Das neue Haus bezeichnete er selbstbewusst als „Luxusklasse“. Alles, was Ende der 1990er-Jahre verkehrt gelaufen sei, als das Nachbarhaus bereits einmal als Kinderhaus genutzt worden war, konnte mit dem Neubau vermieden werden. Unterm Strich „eine lohnende Investition in die Zukunft unserer Kinder“, so Hoffmann.