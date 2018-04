Oranienburg lädt zum „Tag in Orange“ ein

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es ist jährlich die erste große Open-Air-Veranstaltung in der Kreisstadt. Immer am letzten Sonnabend im April feiert Oranienburg seinen „Tag in Orange“. Damit wird an die Namensgeberin Kurfürstin Louise Henriette von Oranien (1627 bis 1667) und ihre niederländische Herkunft erinnert.

Traditionelles Handwerk aus den Niederlanden, holländischer Holzschuhtanz und natürlich lukullische Spezialitäten aus dem Land unserer westlichen Nachbarn wie Waffeln, Poffertjes, Pommes und Lakritze werden ebenso wenig fehlen wie zeitgenössisches Kunsthandwerk. „Mehr als 70 Stände werden eine stattliche Handwerkermeile auf dem Schlossplatz und im Schlosspark abgeben“, sagt Denise Deutsch von der Tourismus- und Kulturgesellschaft (TKO).

Unvorstellbar wäre ein Orangefest freilich ohne die Artistokraten. Sie sind unter ihrem agilen Chef Martin van Bracht selbstverständlich wieder mit höfischer Akrobatik der Spitzenklasse vertreten – sowohl auf der Bühne vor dem Schloss als auch im Park am Teich. Dort kündigt der Meister, der den Schlossteich für einen wahren Jungbrunnen hält, dieses Mal ein Gartenvarieté an. Martin van Bracht will auch erfahren haben, dass Oranienburgs Bürgermeister dort eine Frischzellenkur gemacht haben soll, sodass der jetzt deutlich jünger und auch leichter daherkommt. Martin van Bracht muss es wissen, denn er wird den Rathauschef ganz sicher wieder hochheben lassen. Spannend und lustig wird es ganz gewiss, wenn die Artistokraten im Spiel sind.

Als gemeinsame Veranstaltung der Stadt Oranienburg und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist das Schlossmuseum natürlich wichtiger Teil des Orangefestes. Denn dort können sich die Besucher nicht nur auf die Spuren von Kurfürstin Louise Henriette begeben, über ihre Herkunft und Familie vieles erfahren, sondern auch an Führungen durch die Gemächer teilnehmen. Spezielle Führungen gibt es für die jüngsten Besucher. Die Kinderaudienz wird mit der Verleihung von Orden gekrönt.

Ansonsten steht im Schloss, aber auch an der Tafel der Artistokraten im Schlosspark, höfische Esskultur der Barockzeit im Mittelpunkt. Was gehört auf eine solche Tafel, welche Dekorationen dürfen nicht fehlen, um der Etikette genüge zu tun? „Das zeigen wir im Orangesaal an einer entsprechend festlich gedeckten Tafel, ,Zu Tisch!’ lautet das Motto in allen Schlössern im Europäischen Kulturerbejahr 2018“, sagt Schlossmuseumsleiterin Berit Gloede.

Der europäische Gedanke spielt auch bei der Oranier-Route eine Rolle. Seit 20 Jahren besteht dieser Verbund von Städten, die oranische Wurzeln haben, und die über eine rund 2 400 Kilometer lange Ferienroute quer durch Holland und Deutschland miteinander verbunden sind. Ein Banner wird auf dieses Bündnis, dem natürlich auch Oranienburg angehört, verweisen und weitere Informationen dazu gibt es natürlich ebenfalls. Für beswingte Töne von Klezmer über Jazz bis Weltmusik sorgt die Potsdamer Band „Mueckenheimer“

Auch Kindern dürfte bei diesem großen Familienfest nicht langweilig werden: Ponyreiten, Bogenschießen, sich in Wasserbällen fortbewegen sind nur einige der zahlreichen Möglichkeiten, sich einen schönen Tag im Schloss und Schlosspark zu machen. Damit das Outfit zum „Tag in Orange“ passt, sollte sich diese Farbe in irgendeiner Weise in der Kleidung der Besucher wiederfinden. Vor Ort können aber auch alle möglichen Accessoires in Orange erworben werden.

Für alle Aktivitäten und Einrichtungen (Schlosspark und Schlossmuseum) gilt zum „Fest in Orange“ übrigens nur ein einmaliger Eintritt: fünf, ermäßigt drei Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen nichts.

Das Orangefest findet am Sonntag, 29. April, von 10 bis 18 Uhr auf dem Oranienburger Schlossplatz, im Schlosspark und im Schlossmuseum statt.