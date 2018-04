(MOZ) Deutschland bleibt wirtschaftlich stark – und wird noch stärker. Die Forscher haben ihre Prognosen noch einmal nach oben geschraubt. Ganz so, als ob es um uns herum nicht diverse Krisenherde gäbe. Doch trotz aller Schlagzeilen etwa über neue Zölle brummt der Außenhandel. Dabei ist der Export längst nicht mehr die allerwichtigste Konjunkturlokomotive wie früher, denn auch die Importe sind so groß wie nie. Grund dafür sind die Verbraucher. Denn die sind es, die einerseits heimische Waren und Dienstleistungen ordern und damit den Aufschwung befeuern, andererseits aber auch Produkte aus aller Welt erwerben. Diese Freude am Konsum hat nur bedingt damit zu tun, dass Shoppen vielen Leuten einfach Spaß macht. Man muss sich die Freude am Einkauf ja leisten können. Die Beschäftigtenzahl wächst. Die Tarifabschlüsse sind gut. Die Kaufkraft legt zu.

Ist also der deutsche Aufschwung in Stein gemeißelt? Wohl kaum. Wer etwa keine Fachkräfte mehr findet, kann auch keine neuen Aufträge mehr annehmen. Und natürlich gilt sowieso: Selbst der längste Aufschwung hat einmal ein Ende. Dieser läuft bereits seit acht Jahren. Trotzdem: Für die kommenden Monate sieht es gut aus. Darüber darf man sich freuen.