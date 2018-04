Empfindlicher Schlag gegen illegale Zigaretten-Szene

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) „Heute standen an den bekannten Stellen die alten Zigarettenhändler wieder da und machen ihre Geschäfte“, wunderte sich Lutz Liegner, nachdem er auf der Facebook-Seite dieser Zeitung den Bericht über den in Hennigsdorf aufgeflogenen illegalen Zigarettenvertriebsnetz gelesen hatte. Abgesehen davon, dass die Kleinsthändler am Tag nach den beiden Festnahmen noch genügend Bestände ihrer illegalen Ware besessen haben dürften, geht man beim Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg schon davon aus, der Szene einen empfindlichen Schlag versetzt zu haben. Mit der Festnahme der 41-jährigen mutmaßlichen Haupttäterin und einem polnischen Lieferanten, konnten am Dienstag 25.000 Zigarettenschachteln konfisziert werden. „Das tut sowohl der obersten Vertriebsebene als auch den Kleinhändlern durchaus weh“, meint Zoll-Pressesprecher Christian Lanninger. Er rechnet damit, dass es mit dem illegalen Nachschub in den nächsten Wochen hapert. Denn er geht davon aus, dass in kleineren Städten wie Hennigsdorf eher nur ein illegaler Großhändler den Markt beherrscht. „Bis sich da wieder was formiert hat, klafft ein Loch“, meint Lanninger. Bezogen auf Reaktionen im Internet, die thematisieren, dass eine Vietnamesin die Haupttäterin sein soll, verweist der Zoll-Sprecher auf Ermittlungserfahrungen aus Berlin: „Dort verkaufen auch Deutsche die illegale Ware.“