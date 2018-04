Zehdenick will bei Bürgern mit neuer Internetseite punkten

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die bisherige Internetseite der Stadt wirkte nicht nur altbacken, sondern auch unübersichtlich. Nun ist die neue Webseite der Stadt Zehdenick online – und punktet dabei vor allem mit Übersichtlichkeit.

„Wir haben uns für den klassischen elektronischen Weg entschieden“, sagte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) bei der Präsentation der neuen Seite im Rathaus. Facebook und andere Social-Media-Kanäle werde die Stadt nicht bedienen. Das erfordere einfach zu viel Interaktion, weil auf viele Kommentare sofort reagiert werden müsse, erläuterte Dahlenburg. Außen vor bleiben die Besucher der neuen Webseite aber nicht. Anregungen, aber auch Kritik seien jederzeit selbstverständlich willkommen. Darüber hinaus gibt es einen fortlaufenden Fotowettbewerb für die Vorschaubilder.

Damit das Online-Angebot immer auf dem aktuellen Stand bleibt, dafür sorgt Daniela Hold. Die frühere Sekretärin von Fachbereichsleiter Fred Graupmann verstärkt jetzt die Stabsstelle des Bürgermeisters und pflegt das Internetangebot der Stadt.

Auch wenn das neue rot-weiße elektronische Tor zur Havelstadt voll gepackt ist mit Informationen, fehlt es der neuen Seite keineswegs an Übersichtlichkeit. Eine rot unterlegte Menüleiste weist den Weg zu den jeweiligen Ressorts, wichtige Angebote sind zur Verlinkung auf der Startseite darüber hinaus noch hervorgehoben. Dabei wurde das Rad nicht neu erfunden: Um einen Überblick über Bebauungspläne zu geben, gibt es einen Link zum Geo-Portal. Was bei der Einreichung von Bauanträgen alles beachtet werden muss, dazu gibt es einen Link zur Seite des Landes Brandenburg. Das von der alten Webseite übernommene Rats-Informationssystem wird weitgehend unverändert fortgeführt. Ziel bleibt es aber, die Prozesse weiter zu automatisieren. Noch ein wenig Zukunftsmusik ist es daher, Beschlussvorlagen nur noch elektronisch zur Verfügung zu stellen. „Das spart uns viel Geld“, ist Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD) überzeugt. Das aber wird noch eine Weile dauern.

Neu und besucherfreundlich ist auf jeden Fall die Verlinkungen zu Angeboten der Gewerbertreibenden in der Innenstadt. Für Besucher der Havelstadt nicht unwichtig: Es gibt einen Link zu Google-Maps, um sich bei einem Zwischenstopp schnell orientieren zu können. Selbstverständlich sind alle Angebote der Internetseite optimiert für das Smartphone. Es finde eine automatische Umwandlung auf das kleinere Bildschirmformat statt, stelle Dahlenburg fest.

Angelehnt ist das übersichtliche Seitendesign dem Erscheinungsbild aller Internetseiten, wie sie bereits von der Regio Nord überwiegend für touristische Zwecke umgesetzt worden sind: Kein Wunder: Erhielt doch die Neubrandenburger Multimedia-Agentur Lieps den Auftrag. Zuvor hatte die Stadtverwaltung es mit einem anderen Anbieter versucht. „Doch von diesem Partner haben wir uns getrennt. Deshalb hat das mit der neuen Seite auch so ungewöhnlich lange gedauert“, begründete der Bürgermeister die für ein solches Vorhaben sehr lange Bearbeitung. Seitens der Stadtverwaltung setzten neben Dahlenburg und Hold auch Stabsstellenchef Dirk Wendland und Marketing-Beauftragte Uta Kupsch die Prioritäten.

Wie viel die Erarbeitung der neuen Seite letztlich gekostet hat, blieb am Donnerstag trotz mehrfacher Nachfrage unklar. Im vergangenen Jahr seien dafür 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt gewesen. Was die Neubrandenburger für ihre Arbeit tatsächlich bekommen haben, blieb damit unklar.