Tarifabschluss bringt Haushalt unter Druck

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 3,2 Prozent mehr in 2018, und in den folgenden beiden Jahren noch einmal 3,1 und 1,1 Prozent oben drauf: Das Ergebnis des neuen Tarifvertrags, das am Mittwoch bekannt wurde, kann sich für die Angestellten von Bund und Kommunen sehen lassen. Doch gerade in einer hochverschuldeten Stadt wie Frankfurt belasten die Mehrausgaben den Haushalt nun zusätzlich. „Wir hatten bereits 1,5 Prozent mehr in den Haushalt eingeplant, rund 750 000 Euro“, berichtet Kämmerin Corinna Schubert. Es fehlen also noch einmal rund 1,5 Prozent, um die höheren Löhne zu refinanzieren. Dennoch geht sie davon aus, die Mehrkosten über höhere Schlüsselzuweisungen halbwegs ausgleichen zu können. Mit dem Bericht über den Haushaltsvollzug Ende Juni will Corinna Schubert eine Hochrechnung vorlegen, wie genau sich der Tarifabschluss auf die Stadtfinanzen auswirkt.(thg)