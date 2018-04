Teilweise auch selbst schuld

(MOZ) Zoos und Tierparks haben in Brandenburg keine Lobby. Und daran sind sie mitunter selbst schuld. Auch fast 30 Jahre nach der Wende sind die Einrichtungen nicht ausreichend miteinander vernetzt, um sich unter dem Credo „Gemeinsam sind wir stark“ Gehör beim Land verschaffen zu können.

Einen Landeszooverband, in dem gemeinsame Veranstaltungen organisiert werden, in dem ein regelmäßiger Austausch stattfindet und immer wieder neue Ideen geboren und umgesetzt werden, sucht man in der Mark vergeblich. Dabei zeigt das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern schon seit vielen Jahren, wie erfolgreich ein solcher Zusammenschluss agieren kann.

Aus der Geschlossenheit in den eigenen Reihen könnten die Einrichtungen viel Stärke beziehen, die sie im Kampf um ihren Fortbestand dringend brauchen. Und dabei geht es längst nicht nur um Zuschüsse oder Fördermittel, sondern auch um die Pflege des eigenen Images, an dem die Gegner von zoologischen Gärten regelmäßig kratzen.