Marina ist am Sonntag Treffpunkt für Radler

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Marina Spreeinsel wird am Sonntag Treffpunkt für Hunderte von Radlern und Dutzenden Wassersportlern. Denn dann heißt es wieder „Beeskow radelt an“, flankiert von „Pedal trifft Paddel“. Um 9 Uhr starten die ersten Rundtouren: Die Große Runde (38 Kilometer), die zugleich die Tour de MOZ ist und die Mountainbiketour. Um 9.30 Uhr folgen die Familientour und die E-Bike-Tour. Gegen Mittag erreichen die Teilnehmer der Sternfahrten von Friedland, Zaue, Storkow, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt aus die Marina. Dort werden alle Radler freundlich empfangen. Auf der Spreeinsel warten Speis und Trank auf die ermatteten Pedalritter, darunter Gegrilltes, regionale Fischspezialitäten, selbstgemachtes Eis der Manufaktur „Zucker am Markt“ in Friedland und Kuchen von ehrenamtlichen Bäckerinnen des Frauenladens. Zusätzlich gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Wer will, kann sich auch in einem Kanu von Albatros-Outdoor versuchen, Drachensportler präsentieren ihre kraftvollen Sprints. Außerdem im Angebot: Hüpfburg und Schminken, Verkehrswacht, Fahrradcodierung, Gesundheitsangebote, (Yoga, Wirbelsäulengymnastik).