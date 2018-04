Neubauer und Pohl bleiben Vorsitzende

Havelland (MOZ) Hans-Peter Pohl bleibt Vorsitzender der Senioren UnionEr wurde am Dienstagabend während einer Mitgliederversammlung mit 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In einer Kampfabstimmung setzte sich das aus Spandau nach Falkensee gewechselte Mitglied Hans-Werner Schultz mit 17 zu 12 Stimmen gegen Klaus-Peter Mentzel aus Falkensee als Stellvertreter durch. Als Schatzmeister wurde der Falkenseer Lutz Rühl bei nur einer Gegenstimme in seinem Amt bestätigt.

Pohl und Schultz kündigten an, dass sie Rathenows Stadtverbandsvorsitzende Gerda Krämer bei der Verjüngung ihrer Mitgliederschaft unterstützen und in Nauen einen dritten Stadtverband im Havelland aufbauen wollen. Mit derzeit 58 Mitgliedern ist der Kreisverband Havelland der größte Kreisverband in Brandenburg. Übrigens: Auch Angelika Neubauer bleibt Vorsitzende der Senioren Union Falkensee und Umgebung. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Elke Weisener. Als Schatzmeisterin wurde Anita Schaedler wiedergewählt.