Arbeitskreis soll Planung begleiten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bauministerin Kathrin Schneider sieht die Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt auf dem endgültigen Weg zur Realisierung. Sie regte in der Planungsphase einen begleitenden Arbeitskreis an, der Konflikte frühzeitig erkennen und entschärfen soll.

Dass für die Ortsumgehung Eisenhüttenstadt/Neuzelle einige Zeit wieder geplant wird, das Projekt dann aber erneut in der Schublade verschwindet: Diese Befürchtung räumt Bauministerin Kathrin Schneider aus. Bei einem Redaktionsgespräch betonte die Politikerin: „Das geht jetzt seinen Gang. Die Planung muss Schritt für Schritt umgesetzt werden.“ Damit ist jetzt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) beauftragt. Das Land hatte dem Unternehmen, an dem der Bund und die Länder beteiligt sind, ein ganzes Paket von Projekten übergeben, so Kathrin Schneider. „Weil wir das nicht alleine können, haben wir das gemacht“, erklärte sie. Die Projekte würden nun nach und nach abgearbeitet. Kathrin Schneider widersprach auch dem Vorwurf, durch die schon geleisteten Planungen sei Steuergeld verschleudert worden, weil die nun hinfällig seien. „Das ist nicht umsonst. Wir setzen auf den Planungen auf, die vorhanden sind. Die Planungen, so wie sie sind, haben wir der Deges übergeben.“ Allerdings müssen naturfachliche Aufnahmen neu gemacht werden. „Sie können darauf nicht aufbauen, wenn die schon mehrere Jahre alt sind“, betonte die Ministerin.

Kathrin Schneider verschwieg aber nicht, dass die Planungen einige Zeit in Anspruch nehmen werden. „Es wird einige Jahre dauern. Das Planfeststellungsverfahren wird nicht in ein bis zwei Jahren zu ende sein.“ Konkrete Zeitangaben zu der Maßnahme wolle und könne sie nicht machen.

Ein wichtiger Faktor, wie lange die Planungsphase dauern wird, wird sein, wie viel Widerstand es gegen das Projekt gibt. Kathrin Schneider regt an und hat das auch in einem Gespräch mit Bürgermeister Frank Balzer (SPD) im Rahmen ihres Besuches am Mittwoch in Eisenhüttenstadt vorgeschlagen, begleitend einen Arbeitskreis einzurichten. Dem können betroffene Bürger, Verbände und Verwaltungsmitarbeiter angehören. „Der Landrat muss mitmachen, weil er für die ganzen unteren Behörden zuständig ist“, sagte die Ministerin. „Wichtig ist es, dass bestimmte Konflikte frühzeitig erkannt werden und auf den Tisch kommen.“ Gerade die 14 Kilometer lange Neubautrasse führt durch Gebiete, die naturschutzfachlich sensibel sind. Es gebe bei solch einem Projekt immer unterschiedliche Interessen. Ein Arbeitskreis könnte da möglichst frühzeitig versuchen, Lösungen zu finden und auch Verständnis für verschiedene Positionen erzeugen. Das sollte vor einem Planfeststellungsverfahren geschehen. Denn dieses Verfahren sei schon aufwendig genug. „Sie bekommen da inzwischen Stellungnahmen von Rechtsanwälten, die umfassen 30 Seiten“, so Kathrin Schneider.

Erfahrungen mit solcher Bürgerbeteiligung gab es bei den Projekten zur B 96, erklärte Kathrin Schneider. Allerdings zeige auch dieses Beispiel, dass damit nicht alle Probleme auch gelöst werden. „Sie können auch damit nicht verhindern, dass zum Schluss geklagt wird“, sagte die Ministerin. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige: „Es ist sehr selten, dass bei großen Projekten nicht geklagt wird.“ So war es zum Beispiel auch, als die Ortsumgehung in Brieskow-Finkenheerd geplant wurde, Anwohner sich gegen die Trassenführung gewehrt haben. Und vor noch etwas warnt die Ministerin: Solch ein Arbeitskreis soll keine Redekreis sein. „Er muss stringent arbeiten. Zum Schluss muss ein Ergebnis kommen.“