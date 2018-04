Schausteller pflegen die Tradition

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Geschäftiges Treiben auf dem Festplatz am Stadtrand; schwere Zugmaschinen drücken tonnenschwere Pack- und Mittelbauwagen auf die vorgesehenen Position, Kommandos „Halt, Stopp, noch ein Stück, Stopp“ hallen über den Platz. Die Kirmes kommt in die Stadt. Und bevor der Spaß losgehen kann, heißt es Anpacken. Mittendrin der 52-jährige René Schmidt, der mit seinem Autoscooter nach Zehdenick gekommen ist. Gerade überwacht er, dass der Mittelbauwagen, auf dem fast das gesamte Fahrgeschäft montiert ist, waagerecht auf dem Festplatz aufliegt. „Sonst passt nichts“. Es ist bereits sein zweiter Scooter, er hat ihn von einem Schaustellerkollegen aus Niedersachsen übernommen, das erklärt die Autokennzeichen auf der Bemalung des Plafond. „Wir reisen damit jetzt das fünfte Jahr“, sagt Sohn Toni (31), der zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Tommy die Schwerstarbeit stemmt. Der dritte Sohn, Roger (21 Jahre), ist schwerbehindert und sitzt im Rollstuhl. Besonders für ihn hat René Schmidt einen Wohnwagen behindertengerecht gebaut. „Das war ein Kofferauflieger, da habe ich insgesamt fünf Erker eingebaut, zwei Veranden, so dass wir jetzt etwa 42 Quadratmeter Wohnfläche haben“, sagt der Schausteller mit Stolz in der Stimme. Auch der Duschwagen für seine vier Mitarbeiter stammt von ihm: „Da fehlt nichts, Toilette, Dusche, Waschmaschine – alles drin!“ Zu ihren Mitarbeitern pflegen die Schmidts ein familiäres Verhältnis „meine Frau kocht für uns alle, abends sitzen wir zusammen am Grill“. Bis 1972 betrieb die Familie Schmidt den Zirkus „Alberti“, mussten ihn nach dem Tod von Opa Bubi auf Druck der Behörden dann aber aufgeben. Die Familie beschloss, weiter „auf der Reise“ zu bleiben, so umschreiben Schausteller und Zirkusmenschen ihr Leben unterwegs. Und so wechselten die Komödianten ins Schaustellergewerbe: Sie schafften sich eine „Fahrt ins Blaue“ an, reisten vor allem in den damaligen Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg (im heutigen Mecklenburg-Vorpommern), die Besucher strömten auf die Plätze, die meistens von den Schaustellern organisiert wurden: „Es gab ja nicht so viele Veranstaltungen außer Zirkus und Rummel“, erinnert sich Schmidt. Neben den Fahrpreisen seien sogar die Mengen an Rosinen vorgeschrieben gewesen, die in den Rosinenbällchen zu sein hatten, „das wurde geprüft!“ Nach der Wende stellte die Familie das Reisen für eine Saison ein und bot auf Märkten Spielzeug an. Seinen ersten Autoscooter kaufte Schmidt von einem westdeutschen Kollegen aus Memmingen in Bayern, der wurde zunächst noch mit IFA-Zugmaschinen von Stadt zu Stadt gezogen. Mittlerweile reist die nächste Generation schon mit: Die neun Monate alte Joyleen ist Opa Schmidts ganzer Stolz.