Vandalismus an drei Orten

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) In Woltersdorf haben bislang unbekannte Täter an mehreren Orten Schäden verursacht. Wie Bauamtsleiterin Kerstin Marsand am Dienstag im zuständigen Fachausschuss mitteilte, wurde an der Zuwegung zum Bauersee eine der Bänke aus der Verankerung gerissen und in den See geworfen. „Der Bauhof konnte die Bank retten und wieder aufbauen“, sagte sie. Der 103 000 Euro teure Zugang zum See war erst im Juli 2017 eingeweiht worden. Ein Drittel davon bezahlte die Gemeinde, den Rest teilten sich Land und Bund.

Zerstört wurde auch eine der neuen Sicherheitsscheiben der Bushaltestelle am Thälmannplatz. „Die Scheibe wird umgehend ersetzt“, sagte Kerstin Marsand. Man habe bei der Polizei eine Strafanzeige gegen unbekannt gestellt, ebenso wie in einem anderen Fall von blinder Zerstörungswut in wenigen hundert Metern Entfernung. Auf dem Kleinkinderspielplatz zwischen August-Bebel- und Rudolf-Breitscheid-Straße wurde eine Nestschaukel angezündet und so stark beschädigt, dass sie außer Betrieb genommen werden musste. Auch sie soll zeitnah ersetzt werden, versprach Kerstin Marsand. Der Spielplatz, der einst 70 000 Euro gekostet hat, wurde 2013 eröffnet.

Die Gemeinde will sich von alledem nicht entmutigen lassen und mithilfe des Förderprogramm „FreiRäume 2018“ des Sportministeriums zwei Spielplätze neu ausrüsten. Der an der Schleuse, an dem zwei Geräte durch unsachgemäßen Gebrauch zerstört wurden, soll zwei vandalismusresistente Spielgeräte bekommen, wovon eines auch von größeren Kindern und Erwachsenen genutzt werden kann. Der ebenfalls verschlissene Spielplatz „Demos-Siedlung Nord“ soll einerseits instand gesetzt und andererseits durch drei generationsübergreifende Spiel- und Sportgeräte erweitert werden.

Die Gesamtkosten für beide Vorhaben liegen bei etwa 15 000 Euro, 50 Prozent der Summe könnten gefördert werden. Der Sozial- und der Bauausschuss befürworteten die Finanzierung je einstimmig.