Wohnen mit Tablet und Sensor

Seniorenwohnung: Projektleiter Uwe Scharfenberger zeigt einen Plan für die Gestaltung des Außenbereichs der ProCurand-Wohnanlage an der Wriezener Straße in Strausberg, Sprecherin Eileen Engewicht assistiert ihm dabei. © Foto: Gerd Markert

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die neue ProCurand-Seniorenwohnanlage an der Wriezener Straße soll am 1. September eröffnet werden. Insgesamt werden in den zwei Häusern 76 Wohnungen gebaut. Die MOZ konnte sich bei einem Pressetermin schon mal eine Musterwohnung anschauen.

Die Arbeiten an und in den beiden Häusern auf dem Areal des früheren Klub am See sind schon sehr weit fortgeschritten. Derzeit wird zudem intensiv an den Außenanlagen gearbeitet, die zwischen den beiden Gebäuden entstehen. Wie Projektleiter Uwe Scharfenberger mitteilt, ist dort eine kleine Parkanlage mit Bäumen, Sträuchern und Bänken geplant. Auch ein Sonnensegelpavillon sei vorgesehen. Die Zahl der Parkplätze gibt er mit 28 an.

Davon, wie sich das Wohnen in den beiden Blöcken einmal gestalten wird, kann man sich schon heute in einer Musterwohnung ein Bild machen, die für eine Person gedacht ist. Das gut fünf Quadratmeter große Bad ist beispielsweise mit bodengleicher Dusche und unterfahrbarem Waschtisch ausgestattet. Der Schlafraum verfügt über 8,2, der Wohnraum über 15,5 Quadratmeter. Dort ist auch eine kleine Küche untergebracht. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind mit einer Terrasse ausgestattet, alle anderen mit Balkonen.

Die 76 Wohnungen der Anlage, die die gemeinnützige ProCurand GmbH betreiben wird, verteilen sich auf die beiden Häuser, die die Schneider Systembau aus dem sächsischen Radeburg errichtet hat. 35 Wohnungen sind für eine Person, 41 für Paare und sieben davon für Rollstuhlfahrer konzipiert. Die Eineinhalb- und Zwei-Raum-Wohnungen sind zwischen 37 und 55 Quadratmeter groß, barrierefrei und mit Einbauküchen ausgestattet. Während im Haus 2 ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, gibt es im Haus 1 entlang der Wriezener Straße im Erdgeschoss noch zentralen Einrichtungen. ProCurand-Sprecherin Eileen Engewicht nennt eine Rezeption und einen Concierge, der sich um die Belange der Bewohner kümmert. Auch eine Küche und ein 206 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum würden dort eingerichtet.

Alle Wohnungen sind mit modernsten Wohntechnologien ausgestattet. Konkret handelt es sich um Smart Home-Technik der Berliner Firma casenio AG. Damit sollen Gefahrensituationen erkannt werden, So gibt es neben der automatischen Herdabschaltung z. B. Wasser- sowie Tür- und Fenstersensoren. Zum Basispaket mit der Hauszentrale gehören auch ein Tablet und ein Notrufarmband.

Die Preise beginnen bei 898 Euro pro Person für 37 Quadratmeter und schließen neben der Warmmiete die Servicegrundpauschale ein. Zusatzleistungen können jederzeit zugebucht werden. Das Angebot ist breit gefächert. Mittagessen, Frühstück, Abendessen, Reinigungs- und Wäschedienst, Hausmeisterservice, ambulante Pflege sowie weitere Smart Home-Bausteine.

Wie es heißt, sei die Hälfte der Wohnungen bereits vermietet, mehrere seien reserviert. Die meisten Interessenten würden aus Strausberg und Umgebung kommen.

Das Vermietungsbüro vor Ort ist geöffnet Di. 15–20 Uhr, Do. 9–14 Uhr, jeden zweiten Sonnabend im Monat 9–14 Uhr.