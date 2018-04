Plakette Nummer acht

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Das denkmalgerecht sanierte Fachwerkhaus Berliner Straße 16 ist als Denkmal des Monats ausgezeichnet worden. Damit würdigt die Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen das langjährige Ringen um Sicherung der Bausubstanz.

„Hier gab es Sauerkraut aus dem Fass. Das wurde dann in der spitzen Papiertüte schnell nach Hause getragen, bevor alles unten raus kommt.“ Roswitha Kammer kann sich noch gut erinnern, als das Fachwerkhaus, das heute wie neu erstrahlt, noch das Gemüsegeschäft Loose war. Der Laden hat es über die Wende geschafft, musste kurz danach aber schließen.

Dann zog ein Spielwarengeschäft ein. Nachdem auch dieses schließen musste, folgten einige Jahre Leerstand. Da griff die Stadt zu. 2012 erwarb sie das Anwesen, zu dem auch das Geschäftshaus Berliner Straße 15 gehört, von der Händlerfamilie und legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte: Zuerst wurde der Speicher denkmalgerecht saniert. Es entstand das schmucke Bibliothekscafé Bibka.

Im Juni 2015 begannen die Sanierungsarbeiten, im April 2017 wurden sie abgeschlossen. Beim Abnehmen der Innenverkleidung stellte sich heraus, dass der ehemalige Verkaufsraum über eine sehr alte, in ganz Brandenburg einzigartig verzierte Holzbalkendecke verfügt. Untersuchungen ergaben das Fälldatum 1512. Auch einige Mauerstücke in Erdgeschoss und eine Lehmstaken-Mauer im Obergeschoss konnten diesem Datum zugeordnet werden. Die betreffende Mauer im Obergeschoss ist von den Sanierern frei hängend gesichert worden, um die darunter befindliche 500 Jahre alte Holzdecke zu entlasten.

Sven Wiebicke, Bauplaner des Sanierungsvorhabens, sprudelte während der Führung durch das Haus am Donnerstag nur so vor Anekdoten. Das ganze Haus stecke voller Überraschungen. So wurden bei archäologischen Untersuchungen an der Fassadenseite Richtung Innenhof Scherben entdeckt, die aus dem 12. Jahrhundert stammen. In dieser Zeit begann gerade die Besiedlung des Stadtgebiets. Im Zuge der Sanierung wurde eine Schwarzküche entdeckt, unter einer Plexiglasscheibe ist ein Farbfeld freigelegt worden, das Farbschichten aus drei Jahrhunderten zeigt.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen, Michael Knape, lobte in seiner Laudatio den langen Atem, den die Stadt bei der Sicherung der historischen Bausubstanz an den Tag legt. Am aktuellen Beispiel sei ferner hervorzuheben, dass es gelungen sei, das Denkmal mit Leben zu füllen.

In der Tat ist das Hausensemble Berliner 15 und 16 gut genutzt: Im Erdgeschoss der Nummer 16 logieren unter der imposanten Holzbalkendecke der DRK-Pflegestützpunkt und die Selbsthilfestelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Nebenan, in der 15, hat der Pflegedienst des ASB sein Büro. Die Obergeschosse beider Häuser sowie das Nebengebäude der 15 sind zusammengefasst. Hier lagern Materialien des Stadtarchivs Beeskow.

Die Sanierung der beiden Häuser hat insgesamt 1,2 Millionen Euro gekostet. Davon wurden rund 750 000 Euro von der Städtebauförderung beigesteuert. Insgesamt wurden in die Sicherung der historischen Bausubstanz der Stadt seit 1992 etwa 40 Millionen Euro investiert. das Haus Berliner Straße 16 ist Denkmal des Monats Nummer acht.