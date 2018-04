Sorge um die Schlossfähnchen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) So begeistert die Bürger vom Schlossmodell sind, so groß ist ihre Sorge darum. Das Original wurde 1962 aus ideologischen Gründen gesprengt. Nie wieder soll sich wer daran vergreifen, nicht mal am Modell. Nach Schutz und Video-Überwachung wird gerufen. Die Stadt hat eine andere Antwort.

Schon bei der festlichen Einweihung äußerten nicht wenige Schwedter ihre Befürchtung, dass die Reiter oder diese auffällig dünnen Fahnenstangen auf dem Dach wohl schnell das Opfer von Vandalen werden. Oder dass das Kunstwerk von Buntmetalldieben gestohlen oder von Sprayern verunstaltet wird. Auch die engagierten Schwedter im Schlossgitterverein, denen die Stadt die Wiederkehr des Schlosses in Modellgröße zu verdanken hat, haben diese Sorge diskutiert, bestätigt Vorsitzender Manfred Wilke. „Wir haben uns ausgiebig mit der Frage der Sicherheit beschäftigt. Man kann dafür viel Geld ausgeben. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, das Schlossmodell so zu zeigen, wie es ist. Die Bürger sollen es anfassen können, begreifen können“, erklärt Manfred Wilke.

Mit seiner Aufstellung im ehemaligen Schlosspark ist das Modell in den Besitz der Stadt Schwedt übergegangen. Rechtlich zuständig ist Kulturamtsleiterin Andrea Schelhas. Auch sie hatte bereits besorgte Bürgeranfragen und reagiert darauf so: „Abgesehen davon, dass Videoüberwachung ohnehin rechtlich problematisch ist und es keinen 100-prozentigen Schutz gibt, setzten wir auf die guten Erfahrungen, die wir in Schwedt mit Kunstwerken im öffentlichen Raum haben. Es gab Einzelfälle von Schmierereien auf Kunstwerkein im Stadtpark, der schwerer einsehbar ist und es gab einen Diebstahl der Figur „Trini“, bei mehreren Hundert, die es in Schwedt gibt. Die Schwedter achten die Kunst im Stadtbild, informieren uns sofort, wenn etwas nicht in Ordnung ist und wir lassen Graffity oder ähnliches sofort beseitigen“, erklärt sie. „Es gab auch große Bedenken bei der Aufstellung des historischen Schlossgitters. Besorgte Bürger prophezeiten, dass die Adler abgeknickt und gestohlen oder die Sterne abgeflext werden. Bisher hatten wir keinen einzigen Vorfall, das Gitter ist unversehrt. Deshalb setzten wir auch beim Schlossmodell darauf, dass die Schwedter es achten und darauf Acht geben.“

Dafür gibt es auch nach Ansicht des Schlossgittervereins gute Voraussetzungen. Vom Wohnblock an der Berliner Straße ist die Plastik gut zu sehen. Der Park ist durch die Bühnenturm-Illumination nicht völlig dunkel und direkt am Schlossmodell wurde eine historische Laterne aufgestellt. Der Aufstellort ist von Passanten und vorbeifahrenden Autos auf der vielbefahrenen Berliner Straße gut einsehbar. „Wir setzten auf die Bürgerschaft. Wenn wir alle etwas darauf Acht geben, dass Schwedt schön bleibt, kann auch so ein feines, graziles Kunstwerk uns lange erfreuen“, erklärt Andrea Schelhas.

„Es gibt keinen besseren Schutz als den Respekt der Menschen vor dem Kunstwerk und vor der Geschichte“, sagt Manfred Wilke. Der frühere Wohnbauten-Geschäftsführer hatte sich jahrelang um die technische Umsetzung der Schlossmodell-Idee gekümmert und ist über den Erfolg der Aktion sehr glücklich. „Wir vertrauen den Schwedtern. Für Reparaturen hätte der Verein auch keine Reserven.“