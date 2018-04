Schiff rammt Sicherheitstor

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Donnerstagmittag wurde er wieder für den Verkehr freigegeben: der Oder-Havel-Kanal. Bis dahin war er voll gesperrt. Die Schifffahrt musste warten. Ursache dafür war ein schwerer Schiffsunfall am Vorabend auf der Wasserstraße in Eberswalde. Die betroffene Schubeinheit, „Karibu-0-01“, lag manövrierunfähig am Stadtbollwerk in Nordend. Die Wasserschutzpolizei war am Vormittag noch vor Ort. Gutachter von der Zentralen Schiffsunfallkommission wurden erwartet. An der Unfallstelle selbst, am Wassertor, liefen Untersuchungen durch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde.

Am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, hatte die 114 lange Schubeinheit, von Niederfinow kommend, das Sicherheitstor am Oder-Havel-Kanal in Nord-end gerammt. Das Steuerhaus wurde dabei stark beschädigt, es klappte „nach achtern“ um. Zwei Mitglieder der Schiffsbesatzung, der 64-jährige Schiffsführer und der 68-jährige Maschinist, beide aus Polen, zogen sich Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnten sie laut Polizei die Klinik aber wieder verlassen.

Bei der Kollision wurde zudem die Hydraulikleitung zerstört, Öl lief aus. Weshalb auch sofort die Berufsfeuerwehr Eberswalde alarmiert wurde, um eine sogenannte Ölsperre zu errichten. Die Naturschutzbehörde wurde ebenfalls hinzugezogen, heißt es.

Frank Dumke, Chef der Wasserschutzpolizei, sprach mit Blick auf die Schadenshöhe, ohne diese bereits konkret beziffern zu können, und wegen der zwei Verletzten von einem „schweren Schiffsunfall“. Ob ein technischer Defekt vorlag oder menschliches Versagen zu der Kollision geführt haben, konnte er nicht sagen. Dies müssten die Untersuchungen ergeben. Seit „Anhebung“ der Straßenbrücken im Verlauf des Kanals seien solche Unfälle auf alle Fälle seltener geworden, fügte er hinzu.

Reiche die Durchfahrtshöhe nicht aus, müssten die Schiffsführer nämlich das Ruderhaus absenken, also „runterfahren“, oder abklappen. So auch beim Sicherheitstor, erklärte Dumke. Die Anlage, ein „Überbleibsel“ des alten Kanals, wurde im vorigen Jahr außer Betrieb genommen, sie soll demnächst demontiert werden.

Aufgrund des Unfalls ist für die „Karibu-0-01“ die Schiffszulassung erloschen. Die Weiterfahrt wurde durch die Behörde untersagt. Unabhängig davon: Ohne fremde Hilfe kommt das Schiff nicht weiter. Die Schubeinheit war nach Berlin unterwegs, sie hatte Roheisen geladen.