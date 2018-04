Logistik-Branche mit Zukunft

Kai-Uwe Krakau

Lindenberg (MOZ) Lindenberg. Die Logistik bietet vielfältige Aufgaben – Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung öffneten deshalb am Donnerstag bundesweit ihre Türen. Über die verschiedenen Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten wurde auch in der BBL Berlin-Brandenburger Logistik Kontor GmbH in Lindenberg informiert.

„Die Branche ist auf Wachstumskurs“, sagte die Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Eberswalde, Constanze Hildebrandt, bei einem Besuch des Unternehmens. Das Problem: Der Bedarf an Mitarbeitern kann nicht gedeckt werden – und dies aus den unterschiedlichsten Gründen. „Da spielen beispielsweise die Entlohnung oder auch die Arbeitsbedingungen eine Rolle“, so Hildebrandt. Sie verwies zugleich darauf, dass die Arbeitsagentur verschiedene Möglichkeiten habe, mögliche Bewerber für die Branche zu fördern. So gebe es unter anderem eine finanzielle Unterstützung beim Erwerb des Führerscheins für Berufskraftfahrer. Die BBL Berlin-Brandenburg Logistik Kontor GmbH bezeichnete die Geschäftsführerin als „vorbildliches Unternehmen“. Dort würden die Mitarbeiter gezielt gefördert, so Hildebrandt. Im Bereich Verkehr und Lager sind im Landkreis Barnim den Angaben zufolge mehr als 3000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Das Unternehmen ist seit 1991 in dem heutigen Ahrensfelder Ortsteil ansässig. „Wir sind in den Jahren stetig gewachsen“, betonte Geschäftsführer Frank Wulff. Für den Hermes Einrichtungsservice liefert das Unternehmen die bei einem Versandhaus bestellten Möbel, Großgeräte sowie sonstige sperrige Sendungen direkt in die Wohnung des Kunden. Darüber hinaus arbeite man auch mit verschiedenen Einrichtungshäusern wie etwa dem Stilwerk in Berlin zusammen, sagte Wulff. Rund 150 Mitarbeiter sind gegenwärtig beschäftigt.

„Wir suchen alles – vom Kraftfahrer über den Möbeltischler bis zum Lageristen“, so der Geschäftsführer. Dass die schwere körperliche Arbeit nicht jeder machen will, ist Wulff dabei schon bewusst. Trotzdem ist er überzeugt, dass seine Branche zukunftsträchtige Jobs zu bieten hat. „Wir setzen auf ein gutes Betriebsklima und wenn unsere Mitarbeiter davon berichten, ist das die beste Werbung für uns“, so Wulf. Zum Angebot für die Belegschaft gehören unter anderem zahlreiche innerbetriebliche Weiterbildungen sowie gemeinsame Ausflüge.

Das Unternehmen ist übrigens auch „multikulti“. Zur Belegschaft gehören Polen, Bulgaren, Syrier, Holländer und Italiener. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, geschuldet vor allem der unterschiedlichen Mentalitäten und Sprachen, habe man inzwischen gute Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht.

In den kommenden Wochen will das Unternehmen seine Bemühungen um Auszubildende und Mitarbeiter verstärken. So wird man sich beispielsweise auf den „Last-Minute-Börsen“ in Eberswalde und Frankfurt (Oder) vorstellen. Fünf junge Menschen sollen darüber hinaus die Chance einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer erhalten.

Mit dem bundesweiten Tag der Logistik will der Wirtschaftsverband die öffentliche Wahrnehmung dessen, was die Branche ausmacht, weiten und schärfen. Die Gewinnung neuer Talente und Fachkräfte stehe bei der 11. Auflage daher im Mittelpunkt. Die Logistik sei eine der Kernkompetenzen Deutschlands, heißt es in einer Erklärung.

Die Logistik ist mit mehr als drei Millionen Beschäftigten und einem Umsatz von 263 Milliarden Euro im Jahr 2017 der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer fehlen zwischen Alpen und Nordsee insgesamt rund 1,6 Millionen Fachkräfte, davon sei auch die Logistik-Branche betroffen. Insgesamt gab es am Tag der Logistik rund 260 Veranstaltungen in Deutschland und acht weiteren Ländern.