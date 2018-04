Schüler starten in Laufsaison

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Auf die Plätze! Fertig! Los! 86 Mädchen und Jungen sind am Dienstag am Dornbuschsee in die Ranglisten-Laufbewegung 2018 des KSC Neutrebbin gestartet. Bei guten Temperaturen ging es für den Nachwuchs um beste Zeiten und wertvolle Punkte für die Rangliste. „Insgesamt werden zehn Läufe für Kids der Jahrgänge 2006 bis 2014 und jünger im Sportjahr 2018 angeboten“, informiert Frank Seemann. Er ist der Organisator der Laufserie „Sport verbindet“, die eingegliedert ist in das länderübergreifende „Bisonstarke Animationsprojekt für Kitas und Schulen“.

Zwar hätte die Teilnahme besser sein können, so Frank Seemann. Alle Kitas und Grundschulen der Stadt Bad Freienwalde und in Barnim-Oderbruch würden die Jahresveranstaltungen kennen und hätten die Jahreskarten zum Verteilen. Dennoch freut er sich über die Ergebnisse.

Goldmedaillen-Gewinner sind: Jannik Schubert, Luisa Lehmann, Natalie Juraszek, Jamie Oliver Otto, Hannes Matzkow, Tom Moritz, Elise Winkler, Merlin Rausch, Vivian Ney, Emma Regenberg, Leonie Schwark, Philipp Gerlich, Hannah und Jannes Göcke, Emma Paetzel und Nils Schirmer.(hei)