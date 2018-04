Nur in Voßberg gibt es ein Heim für Obdachlose

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Im Landkreis gibt es keinen Anstieg der Obdachlosigkeit. Das hat Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) im Kreistag erklärt. Ausgangspunkt war eine Anfrage der Fraktion der Linken. Die Zuständigkeit zur Unterbringung Obdachloser liegt bei den jeweiligen Kommunen.

Dass Menschen in die Obdachlosigkeit abdriften, sei fast immer mit einem Suchtproblem verbunden, machte Friedemann Hanke im Kreistag deutlich. Konkret sei fast immer Alkohol im Spiel, wenn sich für Menschen eine verhängnisvolle Spirale zu drehen beginnt. Arbeitsverlust, Familienprobleme oder Ärgernisse lassen sie zum Tröster Alkohol greifen. Entwickelt sich eine Sucht, reichen bald die Finanzen nicht mehr, um Miete und Alltagskosten zu tragen.

Die Fraktion der Linken hatte sich mit einer großen Anfrage an den Landrat gewandt, um zu erfahren, wie sich die Situation Obdachloser im Kreis darstellt. Da die Zuständigkeit bei den Ämtern und amtsfreien Gemeinden liegt, wurden diese abgefragt. In der Mehrzahl werden Betroffene in angemieteten Wohnungen untergebracht. Ein Wohnheim gibt es lediglich in Voßberg mit zehn Plätzen. Sowohl die Stadt Seelow als auch die Gemeinde Letschin sowie die Ämter Golzow, Neuhardenberg, Lebus und Falkenberg nutzen die Einrichtung, haben entsprechende Verträge mit dem Betreiber, dem Arbeiter-Samariterbund. Strausberg nutzt verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte, das Amt Barnim-Oderbruch bei Bedarf die Notunterkunft in Bad Freienwalde.

Gleich ist bei allen – das haben die Rückfragen des Kreises in den Kommunen ergeben – das Prozedere. Immer werden Betroffene zu persönlichen Gesprächen eingeladen. Sind Familien betroffen, erfolgt eine Beteiligung des Jugendamtes.

Die Gefahr, obdachlos zu werden, besteht auch bei Menschen, die wegen einer Straftat ins Gefängnis müssen. Die solchen Fällen übernehme der Kreis die Kosten der Unterkunft, um die Obdachlosigkeit zu vermeiden, erläutert Landrat Gernot Schmidt (SPD) in seiner Antwort.

Der Landkreis sichere zudem eine allgemeine soziale Beratung an fünf Standorten. In Strausberg, Bad Freienwalde und Wriezen sichere dies die „Drei Sterne Betreuungs-gGmbH“, in Seelow und Müncheberg der Verein Bumerang und in Rüdersdorf die Caritas. Man halte dies für ausreichend, so der Landrat. Friedemann Hanke ergänzte, dass es durchaus Bedarf für eine weitergehende Hilfe Betroffener gibt. Man suche einen Träger, der dies übernehmen könnte.

Betroffen seien im übrigen meist ältere Bürger, erklärte Hanke auf Nachfrage aus dem Kreistag. Probleme der medizinischen Versorgung für diesen Personenkreis seien derzeit nicht bekannt. Das Thema Nichtsesshafte indes sei für Märkisch-Oderland keines. „Sie sind eine absolute Ausnahme“, so Hanke.

Insgesamt bewege man sich im Kreis beim Thema Obdachlosigkeit auf etwa gleichbleibendem Niveau. Es habe bisher auch noch nicht den befürchteten Verdrängungsdruck aus Berlin gegeben. Betroffene ziehen sich oft bewusst in die Anonymität der Großstadt zurück. In der Hauptstadt steigen die Zahlen jährlich. Hanke dankte der Fraktion für ihre Anfrage. Sie sei für die Verwaltung Anlass gewesen, sich mit der Problematik zu beschäftigen. Es habe durch die Nachfragen in den Kommunen und Ämtern wichtige Rückkopplungen gegeben.