Stadt muss nacharbeiten

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Das Kurtheater soll komplett saniert werden – als Kulturstätte mit überregionaler Bedeutung. Rund 4,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ein Betrag, der bei dem einen oder anderen Stadtverordneten für Bauchschmerzen sorgt.

Mit der Rosenmontagsveranstaltung ist im Kurtheater der letzte Vorhang gefallen. Wann wieder Veranstaltungen in dem 1850/60 errichteten Gebäude mit Plätzen für bis zu 360 Gästen stattfinden können, das ist ungewiss. Nach dem Auszug des bisherigen Betreibers sind zwar theoretisch noch Veranstaltungen möglich – aber nur unter Auflagen. Seit Jahren mangelt es dem Haus am Brandschutz. Deshalb sind bei Veranstaltungen im Saal nur 200 Personen zulässig. Brandwachen müssen gestellt werden. Erschwerend kommt nun hinzu, dass das Haus in Kürze komplett leer sein wird. Wie lange dieser Zustand andauern wird, wird davon abhängen, wie schnell es der Verwaltung gelingt, ein tragfähiges Nutzungskonzept zu erstellen. Ein Konzept, das die Investitionslandesbank (ILB) überzeugt, das Projekt zu fördern. Theoretisch sind bis zu 90 Prozent möglich. Im vorliegenden Fall wären dies rund vier Millionen Euro. Bad Freienwaldes Eigenanteil läge bei rund 555 000 Euro. Auch das ist angesichts der Großprojekte in der Stadt kein Pappenstiel. Jedoch fiele die Belastung für die Stadt geringer aus, als würde man sich nur auf das Erfüllen der Brandschutzauflagen beschränken. Dafür sind zirka 1,1 Millionen Euro nötig. Allerdings steht gegenwärtig nicht fest, ob die 90-prozentige Förderung kommt. Das aber hat Kämmerin Sabine Depke zur Voraussetzung gemacht.

„Die ILB hat nicht ja und nicht nein gesagt“, erklärte Christian Nörtemann, Fachdienstleiter Gebäudemanagement und Hochbau, am Mittwochabend im Bildungsausschuss. Tags zuvor war er mit Wirtschaftsförderer Guido Voigt bei der ILB, um die Förderchancen auszuloten. Jetzt sei es an der Stadt, ihre Hausaufgaben zu machen und den vorhandenen Entwurf des Nutzungskonzeptes hinsichtlich der touristischen Bedeutung zu überarbeiten. Und vor allem die Stadtverordneten mitzunehmen.

Keine leichte Aufgabe, wie die zum Teil kontrovers geführte Debatte sowohl im Finanzausschuss am Dienstag als auch im Bildungsausschuss am Mittwoch zeigte. Peter Glaetzner zum Beispiel teilte am Dienstag die Bauchschmerzen von Petra Lunow (WG Insel-Gemeinden), die befürchtete, dass die Stadt die auf sie zukommenden Kosten nicht stemmen könne, wenn die Förderung in Höhe von 90 Prozent nicht kommt. „Vielleicht ist die kleine Lösung mit der Ertüchtigung des Saals besser“, sagte der fraktions- und parteilose Vorsitzende des Finanzausschusses.

Dass die Bausumme schon ein ordentlicher Brocken sei, das wollte Joachim Fiedler von den Linken nicht in Abrede stellen. Allerdings macht es für ihn wenig Sinn, nur einen Teilbereich des Kurtheaters anzugehen. Seine Fraktionskollegin Vera Wesner sprach sich dafür aus, dass sich die Stadt erst einmal um eine Förderung bemühen sollte.

Mehr um die Vorgehensweise rankte sich die Diskussion im Bildungsausschuss. „Ich kann doch die Sanierung des Kurtheaters erst dann beschließen, wenn es eine Förderzusage gibt“, sagte Frank Neumann, sachkundiger Einwohner, mit Blick auf die Beschlussvorlage. Steffi Ross (Linke) plädierte unter anderem dafür, zuerst einen Betreiber zu finden, um dann mit ihm ein Konzept zu erarbeiten. Christian Nörtemann versicherte, dass die Konzeptarbeit und die Suche nach einem Betreiber parallel laufe. Für die ILB sei das Konzept nötig. Zu bedenken gab Maren Köpke von der Stiftung SPI, dass man mit der künftigen Nutzung des Kurtheaters vorhandenen Vereinen und Institutionen nicht das Wasser abgrabe.

Als nächstes wird sich der Hauptausschuss mit dem Thema befassen.