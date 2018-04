Reimann-Elf mit 7:0-Heimgala

Udo Plate

Strausberg (MOZ) Strausberg. Welch ein Auftritt der Elf von Trainer Christof Reimann: Mit dem 7:0 (3:0)-Erfolg gegen Schlusslicht Grün-Weiß Brieselang feierten die Fußballer des FC Strausberg nicht nur eine rauschende Gala im Nachholspiel am Mittwochabend, sondern den höchsten Heimerfolg während ihrer Oberliga-Zugehörigkeit.

Der Tabellenletzte aus Brieselang versteckte sich keineswegs und versuchte durch spielerisches Potenzial mit der FC-Elf mitzuhalten. Nur: Das reichte nicht, um den Platzherren das Wasser reichen, geschweige denn dominieren zu können. Zudem spielte der Heimelf, die sehr variabel agierte, die schnelle Führung durch Tino Istvanic (9.) in die Karten. Felix Angerhöfer hatte mustergültig in den Lauf von Istvanic gepasst, der per Direktabnahme das 1:0 markierte. Anschließend spielten die Gäste mutiger und wagten erste Annäherungsversuche ans Strausberger Gehäuse. Allerdings dauerte es noch bis zur 17. Minute, ehe es die erste nennenswerten Möglichkeit zu verzeichnen gab. Doch Rico Liedtke zielte mit einen Freistoß knapp am FC-Gehäuse vorbei. Das war es auch schon mit den Brieselanger Gelegenheiten im ersten Durchgang.

Besser machten es die spiel- und lauffreudigen Gastgeber. Allen voran der extrem zweikampfstarke Faton Ademi: Seine Balleroberung nutzte nach schulbuchmäßigem Zuspiel von Felix Angerhöfer abermals Istvanic, der mit seinem zweiten Treffer das 2:0 markierte (42.). Ein Tor, das nachhaltig Wirkung beiden Grün-Weißen hinterließ. Die Unordnung in der Hintermannschaft lud die Strausberger zu einem weiteren Treffer ein. Diesmal vollendende Felix Angerhöfer die Vorarbeit von Faton Ademi und Tino Istvanic.

Nach dem Wiederanpfiff des wenig geforderten und dementsprechend souverän pfeifenden Unparteiischen Helmut Husmann gehörte den Gästen die erste Möglichkeit, das Tor machte indes der FC Strausberg. Während Brieselangs Florian Rothe freistehend verzog, versenkte Strausbergs Yilderim Kaan Bekatas mit feiner Schusstechnik das runde Leder aus der Distanz unhaltbar für Brieselangs Schlussmann Radoslaw Libera zum mehr als vorentscheidenden 4:0 (52.). In der Folgezeit stellte sich beim keineswegs aufsteckenden Schlusslicht keine Besserung ein. Vielmehr blieb Strausberg die deutlich tonangebende und erfolgreichere Mannschaft. An eine Wende war überhaupt nicht zu denken, sondern es lief für die energisch nachfassenden Platzherren wie am Schnürchen.

Nach einem schulbuchmäßig von Caga Aslan getretenen Eckball hatte Felix Angerhöfer keinerlei Mühe per Kopf das 5:0 zu erzielen (61.). Doch damit hatte der FCS noch lange nicht genug: Mit einem sehenswerten Spielzug über Faton Ademi, der eine klasse Vorstellung ablieferte, hatte Caga Aslan keinerlei Mühe das halbe Dutzend voll zu machen. Die Gegenwehr der Brieselanger Hintermannschaft hielt auch diesmal in Grenzen, da sie dem flottem Kombinationsspiel der Heimelf nicht wirklich gewachsen war. So hatte dann der eingewechselte Martin Kemter wenig Schwierigkeiten seinem Ruf als torgefährlicher Joker gerecht zu werden. Gerade zehn Minuten auf dem Platz erzielte der Blondschopf das 7:0 (78.) und machte damit das Debakel für die bedauernswerten Gäste perfekt. Die Strausberger bejubelten indes den höchsten Heimerfolg seit der Oberliga-Zugehörigkeit.

„Wir hatten am Dienstagabend noch das große Motivationspaket geschnürt und nach dem Abschlusstraining einen gemeinsamen Grillabend mit dem DFB-Halbfinalknaller zwischen Leverkusen und Bayern München angesetzt. Die 6-Tore-Anleihe bei Deutschlands Topclub hat augenscheinlich gefruchtet“, strahlte Strausbergs sportlicher Leiter Holger Ohde nach dem Abpfiff in den sternenklaren Strausberger Himmel.

FC Strausberg: Marvin Jäschke –Alexander Sobeck, Leon Barlage, Kenan Günaydin – Yilderim Kaan Bektas, Wael Karim, Anton Hohlfeld, Caga Aslan – Felix Angerhöfer, Tino Istvanic, Faton Ademi

Schiedsrichter: Helmut Husmann (Berlin) – Zuschauer: 86