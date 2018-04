Erst Bahn-Test und dann Lauf auf der Insel

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Viele Leichtathleten der BSG Stahl Eisenhüttenstadt sind an diesem Wochenende gleich zweimal im Einsatz. Am Freitag steht der erste Trainings-Wettkampf auf den Sportanlagen an der Eisenbahnstraße ab. Nachwuchs-Athleten von der U8 bis zur U14 vergleichen sich mit Beeskower und Frankfurter Sportlern ab 17 Uhr wettkampfnah im Weitsprung, Sprint, Ballwurf, Lauf, mit Ball und Speer. Zusätzlich stehen Staffelwettbewerbe an.

Einen Tag später mischen sie im Rahmen der Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen mit den älteren Athleten mit. Um 10 Uhr stehen mit Start und Ziel neben der Inselgaststätte Läufe über zwei beziehungsweise sechs Kilometer an. Es ist der sechste Wettbewerb der acht Starts umfassenden Serie. Gerade hat die Sparkasse einen Antrag des veranstaltenden Friedenshauses zur Bezuschussung der Ausgaben für Pokale und Medaillen bewilligt. Am 23. Juni werden diese an die Besten zur Siegerehrung an der Eisenbahnstraße überreicht. (hb)