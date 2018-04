Vier HCA-Teams auf Punktejagd

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) In der Mehrzweckhalle bestreitet der HC Angermünde an diesem Wochenende vier Punktspiele. Den Handballtag am Sonnabend leitet die weibliche D-Jugend um 12.30 Uhr mit einem freudigen Anlass ein – sie wird vor dem letzten Saison-Spiel gegen die TSG Liebenwalde als Meister der Saison ausgezeichnet. Mit derzeit 21:1 Zählern (242:80 Tore) wollen die Schützlinge von Ulf-Rüdiger Schenk auch im letzten Match ungeschlagen bleiben. Um 14 Uhr empfangen die Kreisliga-Männer (6.) den Oranienburger HV IV (2.).

Die Brandenburgliga-Frauen haben ab 16 Uhr die Reserve des MTV Altlandsberg zu Gast, die von der Papierform her auf Augenhöhe steht. Der HCA holte aus 18 Spielen 20:16 Zähler, der MTV verbucht aus 17 Partien 18:16 Punkte. Den Schlusspunkt setzen die Landesliga-Männer des HC Angermünde (5.) gegen die TSG Liebenwalde (11.).

Am Sonntag um 11 Uhr kommt es bei der männlichen B-Jugend zum Uckermark-Duell. Der Ausgang sollte klar sein, denn der HCA-Tabellenführer empfängt den SV Berolina Lychen, der erst ein Spiel gewann. (cv)