Bambini sind wieder am Ball

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Nach der langen Winterpause treten nun auch wieder die jüngsten Fußballer der Uckermark in den Wettstreit. Die Rückrunde der G-Junioren (Bambini) beginnt mit dem sechsten Spieltreff.

Am Sonnabend spielt die Gruppe A ab 10 Uhr in Casekow. Gastgeber Schwarz-Weiß empfängt den Penkuner SV, Angermünder FC und Victoria Templin. Am Sonntag hat der FC Schwedt, der mit drei Teams antritt, ab 10 Uhr im Stadion Heinrichslust die B-Gruppen-Teilnehmer Blau-Weiß Gartz, Rot-Weiß Prenzlau und den VfB Gramzow zu Gast. Bei den Kleinen soll die Spielfreude im Vordergrund stehen – ganz ohne Erfolgsdruck – deshalb werden auch keine Ergebnisse veröffentlicht. Die zehn Mannschaften haben dann noch weitere zwei Spieltage (5. Mai in Gramzow und Angermünde/19. Mai in Gartz und Penkun).

Am 16. Juni folgt der große Abschluss-Spieltreff mit allen Mannschaften. Ein Saison-Meister wird nicht gekürt, alle Teams bekommen einen Pokal und Medaillen. Ausrichter ist der Fußballkreis Uckermark mit dem Heinersdorfer SV. (cv)