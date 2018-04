Jüngste Reiter eröffnen „Grüne Saison“

Carola Voigt

Storkow (MOZ) Mit einem Reitertag in Storkow (bei Templin) am Sonntag beginnt für die Pferdesportler der Uckermark die „Grüne Saison“. Hier treten aber zunächst die Nachwuchssportler in sechs Prüfungen in den Wettstreit. Um 9 Uhr geht es los auf dem Reiterhof Steindamm. In einem Reiterwettbewerb (Abteilung nach Kommando) messen sich Teilnehmer der Jahrgänge 2006 bis 2014. Reiter der Leistungsklasse Null treten anschließend im Dressurwettbewerb E7 an. Es folgen ein Mini-E-Stilspringen (50 bis 70 cm Höhe/JG 2004 und jünger), ein Führzügelwettbewerb (JG 2006 bis 2014), eine Zweiphasen-Springprüfung Kl. E (80 cm Höhe/LK 0, 5, 6) und eine Springprüfung Kl. A mit Stechen (95 cm Höhe/LK 5 und 6).

Vereinschefin Annette Benzin freut sich schon. „Nach etlichen Jahren Abstinenz haben wir uns nun wieder dazu entschlossen, einen Reitertag auszurichten. Talente müssen gefördert und gefordert werden. Für die Entwicklung des Nachwuchses ist es wichtig, dass er sich in einer Turnieratmosphäre mit anderen misst.“ Weitere Reitertage gibt es eine Woche später (28. April) auf dem Pferdehof Ruhnau in Potzlow, am 26. Mai bei den Passower Pferdefreunden und am 9. Juni in Geesow. Den Abschluss-Reitertag mit dem Finale der Bestenermittung richtet der Reitclub „Perle der Uckermark“ Schwedt am 15. September aus. Hier zeichnet der Kreisreiterverband Uckermark auch die Besten der Saison in der E-Dressur, E-Stilspringen und dem einfachen Springreiter-Wettbewerb aus. An der Bestenermittlung nehmen Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) teil. Das beste Ergebnis eines Reitertages sowie das Ergebnis aus dem Finale bilden die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Reiter in den drei genannten Kategorien. Die Sieger werden mit der Teilnahme an einem Trainingscamp belohnt, welches am 13./14. Oktober in Passow stattfinden wird.

Mit dem 27. Reit- und Springturnier in den Klassen E bis M** eröffnet der Reiterhof Steindamm Storkow auch die Saison der Erwachsenen. Am Wochenende 9./10. Juni stehen neben 19 Prüfungen auch ein Reiterwettbewerb für die jüngsten Kinder ab vier Jahren (Führzügelwettbewerb) im Programm. Nennschluss für die 20 Prüfungen an beiden Tagen ist der 14. Mai. (cv)