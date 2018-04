Dynamo lässt es regnen

Hagen Bernard

Am 23. Spieltag der Fußball-Mannschaften auf Landesebene steht für die Zuschauer der Region das Brandenburgliga-Spiel des FC Eisenhüttenstadt im Mittelpunkt. Die von Andreas Schmidt trainierte Mannschaft empfängt am Sonnabend das Schlusslicht Eintracht Miersdorf/Zeuthen.

Zwar stehen noch einige Nachholspiele an, doch lässt sich für die untere Tabellenhälfte der Brandenburgliga der Leistungsstand ablesen, da es hinsichtlich der absolvierten Partien lediglich ein Spiel Differenz gibt. Der FC Eisenhüttenstadt gehört zu den Mannschaften, die noch eine Partie mehr zu bewältigen haben. Somit sind die Chancen nicht schlecht, in den nächsten Wochen den 13. Rang zu verbessern. Schließlich könnte Platz 13 noch der Abstieg bedeuten. Von Rang 9 bis zu Platz 16 liegen nur zwei Siege. Demzufolge sollte der Tabellenletzte Eintracht Miersdorf/Zeuthen am Sonnabend in Eisenhüttenstadt alles geben, um nicht vorzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Zumindest hat der Eisenhüttenstädter Trainer Andreas Schmidt, der seinen Kontrahenten dreimal beobachtete, diesen Eindruck gewonnen. „Das ist eine kämpferische Truppe, die auch Lübben beeindruckt hat und in Guben ordentlich spielte. Das ist eine geschlossene Mannschaft die weiß, um was es geht. Wir müssen unsere Tugenden wie Kampfgeist und Willen voll einbringen, um dieses Sechs-Punkte-Spiel zu gewinnen.“ Schmidt wähnt seine Spieler hinsichtlich der geforderten Physis auf der Höhe. „Wir trainieren ganz gut. Diejenigen, die am Mannschaftstraining nicht teilnehmen können, machen individuell viel.“ Hinsichtlich der Aufstellung kann Schmidt nahezu aus dem Vollen schöpfen. Es fehlt der langzeitverletzte Jens Brüllke, hinter den A-Junioren Johann Krüger und Tobias Perlwitz steht ein Fragezeichen, da ihr A-Juniorenteam am Sonnabend um 11 Uhr in der Brandenburgliga beim Spitzenreiter RSV Eintracht spielt. „Ich werde das am Freitag mit dem A-Junioren-Trainer besprechen.“ Da die Männer erst vier Stunden später auflaufen, ist ein Teileinsatz der beiden denkbar.

Ebenfalls gegen den Tabellenletzten geht es für den Landesliga-Siebten FSV Dynamo. „Wenn die Spieler so wenig Einstellung zeigen wie bei der Heimniederlage gegen Blau-Weiß Vetschau, dann wird es nichts mit drei Punkten. Zwar haben wir viele Ausfälle, doch es sollte auch so gegen die Cottbuser reichen. Aber mit einem selbstgefälligen Spiel dürften wir erneut eine unliebsame Überraschung erleben“, erklärt Dynamo-Trainer Dietmar Brauer. Er kenne den Cottbuser Trainer Alexander Pohland recht gut und weiß daher, dass sich die Spieler mehr oder weniger auf Abschiedstour befinden. „Die Cottbuser können unbelastet aufspielen, das kann für uns gefährlich sein.“ Bei den Gästen fehlen Maik Frühauf (5. Gelbe), Eddi Hantelmann (wahrscheinlich Seitenbandriss im Knie), Jan Kretschmann (dienstlich verhindert) und Jeremy Rudolph (umgeknickt). Fraglich sind Christian Wulff (Knie- und Oberschenkelprobleme) und der angeschlagene Kevin Frühauf. „Wir haben für Sonnabend ein sehr übersichtliches Aufgebot. Wahrscheinlich werde ich noch zwei A-Junioren mitnehmen“, sagt Brauer.

Während sportlich vor einer Woche im Dynamo-Sportpark nicht viel zusammen lief, hat sich dort seit Montag am Rande einiges getan. Am Freitag wird eine neue Beregnungsanlage übergeben, die den Dynamos 15 000 Euro kostet. 5000 Euro stammen aus Fördermitteln, für 5000 hat der Verein einen Kredit aufgenommen und 5000 Euro wurden aus der Vereinskasse (Mitgliederbeiträge) aufgebracht. Das Ausheben der Gräben dafür war laut Brauer Schwerstarbeit, da manche Schlackebrocken im Untergrund um die 30 Kilogramm gewogen hatten.

Nicht unbedingt mit einem Schwergewicht hat es in der Landesklasse Ost der Müllroser SV zu tun. Er spielt beim Tabellen-Zehnten Union Bestensee. Angesichts der vielen Fehlenden kann MSV-Trainer Ronny Schulze selbst nach drei Siegen zuletzt kaum eine Zielvorgabe setzen. „Mal läuft es mit Aufstellungsproblemen ganz gut, meistens jedoch nicht so. Das ist eine kampfstarke Mannschaft“, urteilt er. Es fehlen Gordon Duran (Arbeit), Marc Beckmann (5. Gelbe), Christopher Krüger (Umzug), Denny Heinze und Eric Sellin (beide umgeknickt).