Die Illusion vom FC Barnim

Britta Gallrein

Bernau Fusionen im Sport – im Bereich Handball hat der 1. SV Eberswalde vorgemacht, was möglich ist. Hier werden Gespräche geführt mit Verantwortlichen des Finowfurter SV und Stahl Finow über einen gemeinschaftlichen HC Barnim. Im Fußball tut man sich mit dem Gedanken jedoch deutlich schwerer.

Kräfte bündeln, ist das Schlagwort. Die Handballer loten da gerade Vorteile und Nachteile aus. Ist es nicht schlauer, Spieler und Trainerschwund aufzufangen, indem man sich zusammen tut? Oder ist das den Verlust der Identität im Verein nicht wert? Auch im Fußball ist das Thema Fusion immer mal wieder ein Thema. Gleich zwei Vereine der Stadt spielen hier in der Brandenburgliga, der höchsten Liga auf Landesebene. Beide Vereine liegen knapp 500 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Beide nutzen städtische Plätze, wobei der eine Verein, der FSV Bernau, ein sehr gut ausgestattetes Fußball-Stadion, einen zweiten Rasenplatz sowie einen ausreichend großen und gut beleuchteten Kunstrasenplatz nutzen kann. Eine Infrastruktur, die sich der Verein mit Mitteln der Stadt, aber auch mit sehr viel Eigenleistung geschaffen hat. Der TSG Einheit Bernau steht ein kleiner, schlecht beleuchteter Rasenplatz zur Verfügung. Ein eigenes Vereinsheim gibt es nicht, lediglich ein Sanitärgebäude und einen Container. Immer wieder beklagen die Vereins-Verantwortlichen, dass die Bedingungen für die Brandenburgliga eigentlich nicht ausreichen. Wäre es da nicht eine gute Idee, beide Vereine zusammen zu legen? Würden sich daraus nicht optimale Bedingungen und die Möglichkeit ergeben, mit gebündelten Kräften noch eine oder sogar zwei Ligen höher zu spielen?

Während sich das für den Außenstehenden wie eine plausible Idee anhört, tun sich die Verantwortlichen schwer. Kaum jemand spricht sich offen strikt gegen eine Zusammenlegung aus, doch offenbar wiegt die Angst vor einem Identitätsverlust schwer. Der „FC Bernau“ ist eine sehr weit entfernte Vision.

„Die Zeit wird zeigen, wohin die Entwicklung geht“, lässt sich FSV-Präsident Mark-André Krüger nicht festlegen, der zugibt, dass ihm die Frage nach einer Fusion mit den Nachbarn vom Wasserturm sehr oft gestellt werde. „Für die Sponsoren ist das natürlich auch ein Problem, dass es zwei Vereine in der Stadt gibt“, gibt er zu. Die müssen sich nämlich entscheiden, an wen sie spenden – oder die Mittel aufteilen, was auch vorkommt. „Das ist sicher ein Thema und man sollte niemals nie sagen“, erklärt Krüger. „Aber momentan steht es bei uns nicht auf der Tagesordnung.“

Ähnlich ist der Stand bei der TSG Einheit Bernau. Über eine Zusammenlegung der Vereine mag auch hier niemand so richtig gerne nachdenken. Allerdings ist ein kleiner Schritt der Annäherung getan. Wie der 1. Vorsitzende Reinhardt Marquardt verriet, sind Gespräche über eine Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich geplant. „Wir bekommen immer mehr Kinder in den Verein, aber uns fehlen die Trainer“, berichtet Marquardt, der auf eine Zusammenarbeit hofft, von der alle profitieren könnten. Die Tür in Richtung Fusion ist also nicht ganz zu.