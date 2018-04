Unternehmer wechseln Führung aus

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Unternehmervereinigung Uckermark hat am Mittwochabend in Schwedt eine neue Führungsspitze gewählt. Dr. -Ing. Ulrich Menter ist ohne Gegenkandidaten zum Präsidenten der Unternehmervereinigung Uckermark gekürt worden. Der 48-Jährige wohnt in Schwedt. Er war von 2011 bis 2016 Geschäftsführer des Butting Anlagenbaus in Schwedt. Seit 2017 ist er Geschäftsführer und Beteiligungsgesellschafter der Baurep Neubrandenburg, Das ist ein Spezialbauunternehmen im Fassadenbau, und Chef eines Unternehmens für Personaldienstleistungen für osteuropäische Fachkräfte sowie eines Beratungsunternehmens für Unternehmensnachfolge und -übernahmen.

Menter will als Präsident die Infrastruktur in der Region erhalten und verbessern, den Bestand von Unternehmen in der Region sichern, Arbeitskräfte anziehen und Aufträge sichern. Zudem möchte er mit der Unternehmervereinigung in der Uckermark attraktivere Angebote für Familien – von der Versorgung über die Bildung bis zum Sport – schaffen.

Menter ist seit 20 Jahren mit seiner Ehefrau Sylvia verheiratet. Die beiden haben vier Söhne und eine Tochter im Alter von acht bis 21 Jahren. Der neue Präsident geht mit seiner Frau gern segeln.

Menter folgt dem WDU-Gründungs-Geschäftsführer Siegmund Bäsler nach. Dieser stand fast anderthalb Jahrzehnte an der Spitze der Unternehmervereinigung. Bäsler wurde Ehrenmitglied. Er erhielt für die zurückliegenden Aufbaujahre von allen Seiten Blumen, Dank und Anerkennung. Als große Verdienste angerechnet wurden Bäsler der Aufbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Unternehmern und Unternehmerverbänden im Nachbarland Polen sowie mit Universitäten und Hochschulen. Unter Bäslers Ägide war die Unternehmervereinigung für mehr als ein Jahrzehnt Ausrichter der Uckermark-Leitungsschau Inkontakt. Bäsler mahnte die neue Führungsspitze, das Verbands-Netzwerk mit neuen Partnern zu erweitern.

Zur Regionalpräsidentin für Schwedt gewählt worden ist Sophie Frieß. Sie ist seit April 2016 Geschäftsführerin des Uckermärkischermärkischen Bildungsverbundes in Schwedt und folgt Steffen Knauthe, der wegen neuer beruflicher Aufgaben das Amt niederlegte. „Ohne Unternehmen und Unternehmer geht in einer Region nichts“, begründet die Geschäftsführerin des Bildungsverbundes ihr frisches Engagement für die Unternehmervereinigung. Probleme im regionalen und überregionalen Umfeld behindern ihrer Meinung nach den wirtschaftlichen Erfolg vieler kleiner und mittlerer Unternehmen. Lösungen könnten diese nur selten allein schaffen. Sie brauchen die Erfahrungen anderer und den Austausch auf Augenhöhe.

Regionalpräsident für Angermünde ist Martin Crull vom MC Consult Büro für Land- und Regionalentwicklung.

Regionalpräsident für Prenzlau bleibt Dirk Naujokat-Großpietsch von der LD Event Agentur.

Regionalpräsident für Templin ist wieder der Vermögensberater Sebastian Gartzke.

Zum Schatzmeister gekürt wurde Steffen Glatz von der Sparkasse Uckermark.