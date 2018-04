Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Um 6 Uhr ist am Donnerstag der Blitzermarathon zu Ende gegangen. Die Mitarbeiter der Polizeiinspektion Barnim haben in dieser Zeit 1741 Fahrzeuge angemessen und 83 Ordnungswidrigkeiten ahnden müssen. Die Verkehrspolizei kontrollierte unter anderem zwischen Biesenthal und Melchow. Dort waren 24 von 855 Fahrzeugen zu schnell, in Britz 262 von 1105 und vor der Kita in Schönwalde gab es 114 Überschreitungen. Mehr als 2000 Fahrzeuge wurden dort kontrolliert. Die Bereitschaftspolizei registrierte in Wandlitz 125 Schnellfahrer Richtung Schönwalde. Bei 3380 war gemessen worden. 17 von 546 waren Richtung Klosterfelde zu schnell.

Der Landkreis, der sich ebenfalls an der Aktion beteiligte, nahm 696 Fahrer ins Visier. 60 waren zu schnell. Spitzenreiter ist ein Fahrzeugführer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern zwischen Eberswalde und Liepe um 44 km/h überschritten hatte. Die Stadt Eberswalde war mit dem hauseigenen Blitzerfahrzeug ebenfalls unterwegs und registrierte 30 Schnellfahrer bei 3000 Messungen. (mm)