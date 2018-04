Es wird nicht mehr gesägt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) „Die Zeit, in der an Bäumen gesägt werden darf, ist vorbei. Dennoch sieht man immer noch Firmen an den Alleebäumen arbeiten“, monierte ein Mitglied des Tierschutzvereins. Mittlerweile würden die ersten Vögel brüten. Solche Arbeiten würden sie vertreiben.

Unsere Nachfrage ergab: An der ehemaligen B1, die jetzt bis Höhe Windrad in Hoheit der Stadt ist, wurde in der Tat noch Totholz entnommen. Den Auftrag erledigt eine zertifizierte Fachfirma, heißt es aus dem Bauamt der Stadt. Weitere Arbeiten werde es vorerst nicht geben. Ausgenommen seien mögliche Gefahrensituationen. Das versicherte auch Gerhard Wolf von der Straßenmeisterei des Landesbetriebes. „Wenn jetzt noch irgendwo Steiger unterwegs sind, dann, weil Totholz oder eine akute Gefahrenstelle zu beseitigen sind“, versichert der amtierende Straßenmeister. Zu tun hätten seine Mitarbeiter sowie vertraglich gebundene Firmen noch einiges. Aber mit Beginn der Vegetation würden diese Arbeiten eingestellt. Erledigt würden noch einige Nacharbeiten nach Sturmschäden, wie in Manschnow, wo die Stubben der umgestürzten Bäume jetzt abgefräst werden.(dos)