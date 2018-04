Wenn die Hunde-Streife klingelt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 2409 Hunde sind in der Stadt erfasst. Doch die Dunkelziffer ist höher. Wie ehrlich sind die Fürstenwalder bei der Anmeldung ihrer Lieblinge? Für eine umfassende Bestandsaufnahme gehen Mitarbeiter des Steueramtes derzeit von Tür zu Tür. Die MOZ begleitete sie ein Stück.

Petra Tracz hat ein klares Ziel: „Ich möchte, dass die Leute ihre Hundesteuer zahlen“, sagt sie schlicht. Dafür sitzt sie nicht nur am Schreibtisch. Dafür streift sie durch Straßen und Parks, klingelt an Haustüren und lässt verbale Attacken über sich ergehen. Seit neun Jahren macht sie den Job. „Ich muss mir die Leute anfüttern, mit Verständnis und mit Liebe“, weiß sie.

Jetzt steht die Trebuser Straße auf Petra Tracz’ Plan. Ein junger Mann vom Ordnungsamt begleitet die 61-Jährige. Sicherheitshalber ist sie nicht allein unterwegs. Es ist gegen 10 Uhr, als sich beide auf den Weg machen. „Um 8 oder 9 Uhr öffnen die meisten Leute in den Neubauten noch nicht“, sagt Petra Tracz. Doch bevor sie am ersten Aufgang klingelt, geht sie in den Innenhof. „Erst beschnuppere ich das Revier, dann schlage ich zu“, erklärt sie lachend. Hunde sind erst mal nicht zu sehen. Leises Bellen und winseln verrät, dass hinter mancher Tür ein Vierbeiner lebt.

Petra Tracz drückt den ersten Klingelknopf. Aus ihrer Liste weiß sie, dass ein Beagle in dem Aufgang gemeldet ist. „Guten Tag, hier ist die Stadt Fürstenwalde, wir führen eine Hundeerfassung durch“, spricht sie in die Gegensprechanlage. Die Tür summt. An wenigen Wohnungstüren stehen Namen. Das macht die Sache schwerer. Die Kontrolleurin läutet überall. Ein junger Mann mit Glatze öffnet verschlafen. „Einen Hund? Nein, ich wohne nicht hier, ich bin nur zu Besuch“, sagt er. Petra Tracz zieht weiter. Der Mann hinter der nächsten Tür spricht wenig Deutsch. Auf die Hunde-Frage schüttelt er den Kopf. Die Kontrolleurin steigt die nächste Treppe hinauf. Steffen Teuser wohnt dort, der Halter des Beagle. „Die Steuer geht jeden Monat vom Konto ab“, sagt er sofort. Die Kontrollen findet er gut: „Es rennen doch genug Idioten rum, die sich Hunde anschaffen und sich dann um nichts kümmern.“ Petra Tracz lächelt.

So freundlich treten ihr Herrchen und Hunde nicht immer gegenüber. „Ich hatte schon den Fall, dass jemand seinen Hund auf mich gehetzt hat und erst kurz vor mir die Leine anzog“, erzählt sie. „Gebissen“, sagt Petra Tracz, „wurde ich aber noch nie.“ Für den Notfall tragen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Pfefferspray bei sich.

An diesem Vormittag bleibt es erst mal ruhig. Petra Tracz nimmt sich den zweiten Aufgang des Wohnblocks vor. Maria Krakowiak öffnet. Ihre Mutter, die in Polen wohne, sei im Krankenhaus und darum kümmere sie sich um deren Hund, sagt die junge Frau. Von dem Vierbeiner ist nichts zu sehen. „Ist er jetzt hier?“, erkundigt sich Petra Tracz. Maria Krakowiak ruft und ein weißer Mops namens Drops läuft schwanzwedelnd aus der Wohnung. Die Kontrolleurin überreicht ein Formular für die Hundesteueranmeldung. „Wenn Sie den Hund aufnehmen, muss er angemeldet werden“, erklärt sie. „Wenn nicht, rufen Sie mich an.“ Die 36-Jährige nickt.

Die Kontrolleure ziehen weiter. 2409 Hunde sind in Fürstenwalde gemeldet. Seit die Stadt die Kontrolle angekündigt hat, kamen 37 hinzu. „Das sind relativ viele“, sagt Torsten Kirschner, Fachgruppenleiter Steuern im Rathaus. Bei 140 000 Euro lag 2017 das Hundesteueraufkommen. Aufgrund der Zählung rechnet er 2018 mit 2000 Euro mehr. „2010 gab es schon mal eine konzertierte Aktion mit einer Fremdfirma“, erinnert er sich. 2016 folgte eine weitere Aktion. Das zeige stets Wirkung. „Wir haben eine Satzung, die muss durchgesetzt werden, sonst bringe ich die ins Hintertreffen, die ihre Hunde ordnungsgemäß anmelden“, betont Kirschner

Petra Tracz steht unterdessen vor dem dritten Aufgang. Klingelt, tritt ein, stellt sich vor. „Wir haben keine Hunde“, sagt eine Frau. Ob es im Aufgang welche gäbe, erkundigt sich die Kontrolleurin. „Im ersten und zweiten Stock nicht“, sagt die Frau. „Damit hat sie uns unbewusst einen Hinweis gegeben“, sagt Petra Tracz’ Begleiter vom Ordnungsamt. Und tatsächlich: Im Obergeschoss lebt ein Collie.

Bis zum Nachmittag zieht das Duo von Tür zu Tür. Eine zweite Streife kommt von ihrer Tour durch die Thälmann-Straße zurück. Elf „Tatverdächtige“ stehen am Ende auf den Listen. Sie alle haben ein Anmeldeformular erhalten und können mit Nachkontrollen rechnen.