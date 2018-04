Stadtgestaltung aus Kindersicht

Josefine Jahn

Lebus (MOZ) Es gibt Bauprojekte, die werden ewig nicht fertig. Realisiert ist zwar noch keine der Ideen aus dem Projekt „Stadtentdecker“. Aber in nur einer Woche haben die Schüler der Klasse 6a drei Modelle und zwei Spiele rund um die Stadt Lebus entwickelt, die sie im Kulturhaus präsentiert haben.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den baulichen Gegebenheiten der Heimatstadt – das will das von der Brandenburger Architektenkammer ausgelobte Projekt bei den jungen Leuten erreichen. Konkretere Vorgaben gab es nicht, als sich die Klasse 6a der Lebuser Burgschule am 19. März mit ihrer Klassenlehrerin Kathrin Kramm auf einen Spaziergang durch die Kleinstadt aufmachte. „Vertreter des Lebuser Heimatvereins waren mit dabei und auch Andreas Kittner, der schon unseren Schulhof konzipiert hat“, sagt Andrea Perlwitz, kommissarische Schulleiterin.

Als der Landschaftsarchitekt Andreas Kittner von dem Projekt hörte, erklärte er sich sofort bereit, mitzumachen. „Die Arbeit mit Kindern macht mir immer Spaß. Man bekommt viele Hinweise aus ihrer Perspektive, an die man selbst nicht denkt“, sagt er. Dennoch bemängelt auch er, keine strukturellen Vorgaben bekommen zu haben, wie etwa einen Beispielentwurf des Projektes, das landesweit stattfindet.

Die Kinder sollten so wenig wie möglich beeinflusst werden, heißt es in der Vorlage, sich ganz ihren Ideen widmen, auch wenn diese aus Sicht der Erwachsenen vielleicht nicht realisierbar sind. Das macht sich in den Ergebnissen, die die Kinder nun im Lebuser Kulturhaus präsentiert haben, nicht bemerkbar.

In Gruppenarbeit haben sie drei Modelle sowie zwei mit der Stadt verbundene Spiele entworfen, die sich sehen lassen können. Um den Treffpunkt am Pilz sollte zunächst der Dreck beseitigt werden, dann könnte ein kleiner Bach in Kombination mit einem Barfuß-Pfad integriert werden.

Um den Amtsgarten haben sich die Projektschüler auch Gedanken gemacht. Dort gäbe es zwar einen Kinderspielplatz, der sei aber für Ältere, wie die Sechstklässler, nicht mehr geeignet. Es entstand die Idee eines Kletterparks samt Seilbahn, der die vorhandenen Bäume einbezieht und auch für Jugendliche attraktiv ist.

Die Kinder aus der „Gruppe Kreisel“ stellten fest, dass der Verkehrskreisel neben dem Kulturhaus eher bescheiden bepflanzt ist. „Aber man fährt genau darauf zu, wenn man nach Lebus kommt“, sagt Vito, der gemeinsam mit seinem Klassenkameraden Luca an dem Projekt gearbeitet hat. „Wir haben an die ehemalige Burg oder die Stadtkirche gedacht als Modell, das man in die Mitte setzen könnte“, sagt der Schüler weiter. Auch ein Springbrunnen sei in die Überlegungen eingegangen. „Dann ist uns das Wappen von Lebus eingefallen, das in der Stadt nicht oft vorkommt“, ergänzt Luca.

Eine Stadtrallye ist ebenfalls während der Projektwoche entstanden. Fragen zu Sehenswürdigkeiten müssen beantwortet werden, um zur nächsten Attraktion zu kommen. „Das dauert drei bis vier Stunden, wenn man alles durchläuft“, weiß Jonas, der das Spiel mit Sina zusammen entwickelt hat. „Man kann aber auch nach den Lösungen gucken, wenn man nicht weiter weiß“, beruhigt Sina. Julian und Sissi haben sich ein Brettspiel überlegt, das je nach Spielfeld Wissen über Lebus preisgibt, das der Spieler sich einprägen muss, um nach richtiger Beantwortung die jeweilige Fragekarte behalten zu dürfen. Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt.

„Das sind ganz herrliche Ideen“, sagt Bürgermeister Peter Heinl nach der Präsentation. In vereinfachter Form sei es durchaus möglich, das Modell des Kletterparks umzusetzen. Andreas Kittner will sich um einen Entwurf der Idee kümmern und sich dann mit den Kindern und dem Bürgermeister noch einmal zusammen setzen. Das Stadtwappen auf dem Kreisel knüpfe an ein Vorhaben des Heimatvereins an. Man will mit den Schülern in Kontakt bleiben, um das Projekt zu realisieren. Die Spiele könnten in Zukunft in der Tourist-Info zu erwerben sein.