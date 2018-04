Internetnutzer brauchen weiter Geduld

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Die Bauarbeiten für schnelle Internetverbindungen in Bad Saarow verlaufen weiter langsamer als geplant. Zwar sind mittlerweile alle notwendigen Genehmigungen für Tiefbau-Arbeiten erteilt, doch das Verlegen der Glasfaserkabel ist noch nicht überall abgeschlossen. Das hat der Regiomanager der Deutschen Telekom, Sven Nitze, auf Nachfrage mitgeteilt.

Während die Arbeiten im Ortsteil Petersdorf, in Marienhöhe, in der Silberberger Straße und am Saarow-Centrum/Wasserturm abgeschlossen sind, müssen sich Internetnutzer entlang des Scharmützelsee-Ostufers weiter in Geduld üben. Gemäß einer Aufstellung der Telekom sind am Kurpark, in einem Teil der Diensdorfer Straße, in der Steinstraße und im Karl-Marx-Damm zwar die Schaltschränke errichtet, die Glasfaserkabel sind aber erst Ende April oder Anfang Mai fertig installiert.

Für den Bereich Geschwister-Scholl-Straße östlich der Bahnstrecke gab es den Angaben zufolge Verzögerungen durch die notwendige Unterquerung des Gleises. Dort will die Telekom Mitte Mai Vollzug melden, ebenso in einem weiteren Abschnitt der Diensdorfer Straße. Noch Mitte Juni müssen sich Anwohner der Bereiche Fürstenwalder Chaussee/Ringstraße/Amtsgewerbepark/Am Dudel gedulden, gar bis Mitte Juli die Bewohner des Bereiches Pieskower Straße/Höhe Maxim-Gorki-Schule.(bs)