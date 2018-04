Acht Räder in einer halben Stunde codiert

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Revierpolizist Heiko Beyer und seine vier Helfer aus dem Verein „Sicher leben in Wriezen“ hatten am Donnerstagnachmittag vor und in den Räumen der Stiftung Oderbruch in der Großen Kirchstraße alle Hände voll zu tun. Binnen der ersten halben Stunde hatte Beyer bereits acht Fahrräder codiert. Mindestens noch einmal so viele standen schon bereit und immer wieder kamen weitere Interessierte dazu. Sie alle wollten den Rahmen ihres Fahrrads mit einer Prägung versehen lassen, die oft vor Diebstahl schützt.

„Die Nummer und der Aufkleber fallen meist auf“, sagt Beyer und weiß aus Erfahrung, dass die Diebe etwa bei Kellereinbrüchen codierte Fahrräder häufig stehen lassen. Die Gravur, die Beyer bei den Aktionen in Wriezen aufbringt, beginnt mit MOL für den Landkreis Märkisch-Oderland. Danach folgen Ziffern, die für die Gemeinde, die Straße und Hausnummer stehen sowie jeweils der Anfangsbuchstabe des Nach- und Vornamens des Eigentümers. Aus dem knapp elf Kilometer entfernten Harnekop war unter anderem auch Siegfried Drenske mit seinem E-Bike gekommen. (azi)