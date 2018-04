50 Meter weniger Parknot in Erkners Zentrum

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Stadt will auf dem Abschnitt der Friedrichstraße zwischen Wollankstraße und Commerzbank das Parken ermöglichen. Es soll, wie schräg gegenüber vor dem Rathaus, werktags von 9 bis 18 Uhr jeweils eine Stunde erlaubt werden.

Bärbel Salzwedel hat für die Parksituation in Erkner nur ein Wort: „Katastrophe“. Die Mitarbeiterin einer Fußpflege, die am Donnerstagnachmittag Patienten in der Ernst-Thälmann-Straße besucht, schätzt sich glücklich – sie hat eine Parklücke gefunden. „Oft muss ich sehr viel weiter laufen“, sagt die Woltersdorferin. In ihrem Heimatort sei die Sache mit dem Parken, vom Schleusenbereich abgesehen, viel entspannter, in Schöneiche auch. Erkner sei dagegen am ehesten mit Köpenick zu vergleichen.

Die Klage über die knappen Parkplätze ist ständiges Gesprächsthema in der Stadt, und einen der Gründe dafür nennt die SPD-Fraktion, die den Antrag für die Freigabe der Parkflächen gegenüber dem Rathaus gestellt hat. Durch verschiedene Baumaßnahmen im Stadtzentrum seien „einige Parkplätze weggefallen“. Besonders einschneidend haben sich der Neubau der Sparkasse in der Beuststraße, 2013 begonnen, und der Neubau der Wohnungsgesellschaft auf dem ehemaligen Marktplatz ausgewirkt. Während es bei der Sparkasse keinen Ausgleich gab, wurde dagegen für den Marktplatz der informelle Parkplatz in der Thälmannstraße abgesperrt. 2013 wurde auch die etwa 100 Meter lange Kurzzeitparkzone zwischen Carl-Bechstein-Weg und Rathaus eingerichtet, und daran knüpft der jetzige Antrag an. Gemeinsam ist der Änderung von damals und der, die jetzt geplant ist, dass sie den Verlust von Parkmöglichkeiten bei weitem nicht aufwiegen. Diesmal geht es um etwa 50 Meter.

Ob es mit den zusätzlichen Kurzparkflächen etwas wird, entscheidet nicht die Stadt. Vielmehr muss sie einen Antrag an das kreisliche Straßenverkehrsamt stellen. Vize-Bürgermeister Clemens Wolter sah da aber im Stadtentwicklungsausschuss kein Problem: „Das Straßenverkehrsamt hat keine gegenteilige Meinung, wir werden zeitnah eine Genehmigung bekommen.“

Andrea Pohl von der Linke-Fraktion sprach sich wie alle anderen auch für den Antrag aus, relativierte jedoch seine Bedeutung: „Da parkt ohnehin jeder, wie er will.“ Es handele sich lediglich um die Legalisierung eines schon bestehenden Zustands und eine Erleichterung für das Ordnungsamt, das Falschparken nicht mehr ahnden muss. Beim Stichwort „Legalisierung“ pflichtete Jan Landmann von der SPD Andrea Pohl bei.

Dass die Parkerlaubnis von Montag bis Freitag, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, auf eine Stunde begrenzt werden soll, begründet die SPD in ihrem Antrag mit dem Ziel, den Mittelstand zu stärken. Die Parkmöglichkeit soll vor allem den Kunden der Ladengeschäfte dienen, außerdem den Besuchern des Rathauses. In den Abendstunden und an den Wochenenden verbessere sich die Parkraumsituation für die Anwohner der Friedrichstraße.

Übrigens gibt es auch Gewerbetreibende, die nicht in die weit verbreitete Klage über die Parkplatznot einstimmen. „Ich habe immer was gefunden“, sagt Sandra Sägebrecht, die seit Februar ein Geschäft für Geschenke und Bastelartikel mit dem Namen „Marbi’s“ in den Ladenvorbauten betreibt. Auch vor ihrer Ladentür ist das Parken seit vielen Jahren zeitlich befristet, und die Geschäftsfrau begrüßt das: „So ist ständig Wechsel.“

Eine Fläche ist bei den Autofahrern als Reserve weiter sehr beliebt: der Parkplatz am Rewe-Markt. „Wir verweisen die Kunden darauf“, sagt Wilfried Klawunder, Vertriebs-Mitarbeiter im Vodafone-Shop gegenüber dem Supermarkt.