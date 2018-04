Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Beim sogenannten Blitzermarathon am Mittwoch hat es am Berliner Rand eine Reihe von Geschwindigkeitsüberschreitungen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, habe sich als „absoluter Spitzenreiter“ ein 36-jähiger Deutscher erwiesen, der um 10.20 Uhr im Neuen Hönower Weg in Dahlwitz-Hoppegarten mit seinem Pkw Kia mit 109 km/h unterwegs war. Erlaubt waren dort 50 km/h. Den Fahrer erwarten drei Monate Fahrverbot und Kosten in Höhe von 500 Euro. Zudem erhält er in der Flensburger Verkehrssünderkartei zwei Punkte.

In Vogelsdorf (Schule) gab es demnach bei 4386 gemessenen Fahrzeugen 272 Überschreitungen. Auf der L 23 Jenseits des Sees in Strausberg waren es bei 1360 gemessenen Fahrzeugen 207 Überschreitungen.

Verstöße wurden etwa aus der Hermann-Löns-Straße in Neuenhagen gemeldet. Dort war eine 37-Jährige um 8.45 Uhr in einer 30-er Zone mit 57 km/h gemessen worden. In Altlandsberg hatte ein 60-Jähriger im Mehrower Weg die erlaubten 70 km/h um 31 überschritten.