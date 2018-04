Das Memory im Tausch für eine Zufahrt?

Meier, Margrit

Hoppegarten (MOZ) Andreas Flörke nutzte die jüngste Bauausschusssitzung, um sein neues Seniorenwohnvorhaben vorzustellen und seinem Ärger über Entscheidungen von Bürgermeister Karsten Knobbe Luft zu machen.

Flörke berichtete, dass „nach wie vor extreme Felsen im Getriebe stecken“ und er „weiterhin Prob-leme mit Bürgermeister Karsten Knobbe habe, wenn es um den Gutspark“ ginge. Die derzeitige Zufahrt, benannte er ein Beispiel, sei nur für die Zeit des Baus des sogenannten Rathauses, einem Gebäude mit zwölf seniorengerechten Wohnungen, genehmigt worden. Als Alternative sei eine Zufahrt über die Zoche diskutiert worden. Doch dafür hätte er eine extra Brücke bauen müssen. Er hoffe nun auf Unterstützung aus den Reihen der Gemeindevertreter.

Und die kennen die Streitereien, wissen, dass es immer wieder Reibereien zwischen Andreas Flörke und der Verwaltung gibt. Sie wissen, dass die Chemie zwischen dem Bürgermeister und dem Investor nicht stimmt. Und hatten Fragen. Kay Juschka (CDU): „Wo wird die Zufahrt sein, wenn der Bau fertig ist?“ Kurze Antwort von Flörke: „Die Zufahrt ist geklärt.“ Für ihn und manch anderen sei es jedoch schwer zu verstehen, dass das sogenannte Rathaus zur Straße keine Vordertür haben soll. Denn dann würde suggeriert werden, dass dorthin ein Weg führt. „Doch auf Privatland der Gemeinde habe niemand etwas zu suchen“, fügte er an. Juschka weiter: „Müssen Sie die Pläne ändern, wenn es keine Lösung gibt?“. Antwort: „Das musste ich bereits. Die Baustellenzufahrt ist nur temporär. Wenn ich etwas anliefern lassen möchte, muss ich das drei Tage vorher ankündigen.“

Wissen wollten die Gemeindevertreter, was aus dem ehemaligen Café Memory wird. Flörke: „Dieses Haus sollte schon längst ein Pflegestützpunkt, also ein Beratungsanlauf, für ältere Bürger sein. Das wäre auch für die Gemeinde wichtig. Ich wollte das Haus so gestalten, dass es sich den Gutspark-Wohnhäusern anpasst.“ Juschka erwähnte das Problem der Grenzbebauung. Flörke: „Die Verwaltung ist der Meinung, ich soll das Gebäude abreißen. Aber das gehört mir. Der Boden gehört Hoppegarten. Ich lasse mir mein Eigentum nicht wegnehmen.“ Den Rest müsse das Gericht klären. Claudia Katzer (Linke): „Wem der Boden gehört, dem gehört auch das Gebäude.“ Stephan Pluskat: „Ich habe ein Problem damit, wie Sie das Recht für sich auslegen. Wenn ein Haus im Wesentlichen verändert wird, verliert es seine Bestandskraft. Sie haben zwei Drittel des Memory abgerissen. Deshalb gibt es den Streit“, sagte er. Und fügte an: „Wieso soll auf der einen Seite die Verwaltung ein Einsehen haben und eine entsprechende Zufahrt fördern, wenn Sie sich auf der anderen Seite als Nachbar so komisch haben mit dem Memory.“ Stefan Radach (BfH) lobte den Investor: „Ich schätze sehr, was Sie da bauen. Das passt super in unser Ortsbild“, sagte er und regte an, die Gebäude zusätzlich noch mit Buchstaben zu versehen, dass man sich besser zurechtfinden könne. Flörke antwortete säuerlich, dass er das bedenken werde.

Kay Juschka versuchte noch eine Schlichtung, indem er an Flörke und Knobbe appellierte, dass der eine auf den Rest des Memory verzichte und der Investor auf der anderen Seite, wenn es um die Zufahrt zum Neubau ginge, seinen Willen bekäme. Befragt wurde Flörke auch nach der riesigen Reithalle von 1968. Ihm wurde vorgeworfen, dass er das Denkmal verkommen lasse, Scheiben seien herausgefallen und nicht ersetzt worden. Flörke dementierte vehement, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Dem sei nicht so. Er müsse sich viele Gedanken machen, wie er das Gebäude wirtschaftlich betreiben könne.