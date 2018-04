Pilotprojekt Digitales Innovationszentrum

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadt Angermünde sucht für das derzeit ungenutzte Gebäude Schwedter Straße 14 neue Nutzungsideen. Bürgermeister Frederik Bewer schlägt vor, daraus ein Digitales Innovationszenrum als Pilotprojekt in Ostdeutschland zu entwickeln. Die Immobile befindet sich im Eigentum der Stadt, beherbergte früher eine Kinderkrippe und wurde zuletzt viele Jahre als Kinder- und Familienzentrum vom Verein topp e. V. genutzt. Inzwischen steht die alte Villa wieder leer. Zwar gab es bereits mehrere Interessenten, die sie wiederbeleben wollten. Doch die Stadtverwaltung will nun ein eigenes multifunktionales Nutzungskonzept für ihre Immobile entwickeln.

Der Bürgermeister will dabei den Fokus auf Bildung und Innovation setzen und Angermünde als Bildungsstandort weiter profilieren. Die Idee: Der Aufbau eines Digitalen Innovationszentrums Angermünde. So lautet der Arbeitstitel für ein Schulungszentrum für neue Medien und digitale Kommunikation. Als zukünftiges Mittelzentrum werde Angermünde seine Bedeutung als zentraler Bildungsstandort weiter ausbauen müssen, betont Frederik Bewer, der im Bau- und Wirtschaftsausschuss die Diskussion zur künftigen Nutzung der Schwedter Straße 14 anschob. Digitales Lernen und Arbeiten seien Themenfelder, die die Stadt mit verschiedenen Partnern vor Ort etablieren will. So könnten hier Fort- und Weiterbildungen für Lehrer in Sachen neue Medien angeboten werden. Die Diskussion, in Angermünde wieder ein Staatliches Schulamt einzurichten, würde diese Idee stärken. Außerdem ist Angermünde als Drehkreuz zwischen den Metropolen Berlin und Stettin Pendlerstadt. Mit dem Digitalen Innovationszentrum könne man modellhafte Wege und Lösungen für digital verbundenes, flexibles Arbeiten entwickeln und Pendlern, aber auch Startups und Gründern hier zeitweilige digitale Arbeitsplätze anbieten. Die Nähe der Schwedter Straße 14 zum Standort der Telekom erleichtere eine schnelle Internetanbindung für das Objekt. Das Investor Center Uckermark (ICU), das Angermünder Bildungswerk und die Wirtschaftsförderung Brandenburg hätten bereits großes Interesse an dieser Idee signalisiert, so Frederik Bewer. Auch die Hochschule Eberswalde könnte eingebunden werden. Ein solches Projekt gebe es bereits in Garmisch-Partenkirchen. Angermünde könnte damit Pilotprojekt in Ostdeutschland werden. Bewer will den Erfinder dieser Idee nach Angermünde einladen. (dw)