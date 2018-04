Chefärztin verlässt Gropius

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Manuela Stroske, Chefärztin des Maßregelvollzugs am Martin-Gropius-Krankenhaus, verlässt aus gesundheitlichen Gründen Ende April Eberswalde. Darüber informierte Verwaltungsdirektorin Sylvia Markl am Mittwochabend den Forensik-Beirat. Die Stelle des Chefarztes ist bereits durch das Land Brandenburg ausgeschrieben worden. Es gebe „ein Hand voll Bewerbungen“, so Markl. Dieser Tage finden die persönlichen Gespräche statt, zeigte sich die Verwaltungschefin zuversichtlich, einen Nachfolger zu finden. Bis zur Besetzung leitet kommissarisch Thomas Loos, bislang Leiternder Oberarzt, den Maßregelvollzug. Chefarzt und Leitender Oberarzt sind – anders als das sonstige Personal – beim Land angestellt.