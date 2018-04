Neil Young Songs im Frosch, dem Club

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) In Frankfurt wird die diesjährige Biergartensaison am 30. April mit der MOZ-Kneipennacht eröffnet. In 11 Lokalen werden die Gäste unterschiedliche Spielarten von Live-Musik erleben können. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen sowie Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres. Wir stellen die beteiligten Lokale mit ihren speziellen musikalischen und kulinarischen Angeboten vor. Heute: Frosch – Der Club.

Es gibt Bars, Kneipen, Restaurants und Cafés. Alles ist Gastronomie. Und es gibt Lokale, die sich „Club“ nennen. Auch wenn der Name darauf hindeutet, haben sie nichts mit den traditionsreichen Clubs, wie dem Kegelclub „Gut Holz“ oder den geschichtsträchtigen Herrenclubs in England zu tun.

Der Club, den wir hier vorstellen wollen, nennt sich „Frosch, der Club“ und befindet sich in den Gerstenberger Höfen an der Ziegelstraße.

Das ist kein Verein zum Schutz von Amphibien und auch kein Ableger der Grünen Fraktion im Stadtparlament. Der Name „Frosch“ wurde einfach von einer der Vorgängereinrichtungen in den Räumen übernommen. Nachvollziehen zu wollen, woher der Name Frosch ursprünglich kommt, das ist wohl irgendwann Thema einer Doktorarbeit, die sich mit der Entwicklung von Jugendkultur in Frankfurt zu Nachwendezeiten beschäftigt.

Festzuhalten ist, dass es keiner Mitgliedschaft bedarf, um die Räumlichkeiten von „Frosch, dem Club“ zu betreten. Geöffnet ist jeweils Freitag und Sonnabend ab 23 Uhr. Was auf dem Programm steht, das erfährt man in erster Linie über die sozialen Netzwerke.

Chefin des Frosch ist Manja Neborg. Sie erklärt den Club so: „Wir verstehen uns als Event- und Kulturlocation. Freitag ist unser Partytag. Samstag haben wir verschiedene Themen. Da gibt es mal Live Musik, mal Szeneevents. Am 5. Mai gibt es zum Beispiel eine Rockdisco mit Hartholz. Wenn´s gut läuft, entwickelt sich daraus vielleicht eine ganz neue Veranstaltungsreihe. Aber nicht immer sind wir selbst die Veranstalter. Gern stellen wir auch anderen Vereinen, Bands oder Privatpersonen unsere Räume für ihre Veranstaltungen zur Verfügung.“

Zur 36. MOZ-Kneipennacht öffnet Frosch, der Club bereits um 20 Uhr. Die Besucher erwartet ein Kontrastprogramm zu Techno- und HipHop Klängen. Das Duo „Hoedown“ (Steffen Wilke und Jörg Huschen) interpretieren mit Satzgesang, zwei Akustikgitarren, Footstomp und Harp eigene Songs, Titel von Neil Young, sowie Klassiker der Rockgeschichte. Manja Neborg meint: „Die Kneipennacht ist eine gute Gelegenheit, uns kennenzulernen. Wir freuen uns auf viele Besucher.“ (sob)