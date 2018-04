„Ämtermodell ist unser Favorit“

Doris Steinkraus

Seelow/Golzow (MOZ) „Wir sehen uns in unserer abwartenden Haltung und unseren Erwartungen bezüglich der gemeindlichen Verwaltungsreform gestärkt“, erklärte Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert am Donnerstag gegenüber MOZ. Nachdem Ende 2017 der Innenminister den ersten Gesetzentwurf zurückgezogen hatte, stoppten die Golzower alle weiteren Verhandlungen mit den Kooperationspartnern. „Weil der Ausgangspunkt vorher ein anderer war“, betont Ebert. Im ersten Gesetzentwurf sei es um Zwangsvorgaben und Termine gegangen. Der Städte- und Gemeindebund hatte bereits die Kreisreform gestoppt. Und für die gemeindliche Ebene ebenfalls massiven Protest angekündigt, sollte der Entwurf so in den Landtag kommen. „Mit dem in dieser Woche vorgelegten Gesetzentwurf wurden alle unsere Hinweise und Einwände berücksichtigt. Und für uns eröffnen sich genau die Türen, die wir als die richtigen ansehen“, betont Ebert.

Dies sei aus seiner Sicht – im Gegensatz zur Meinung von Seelows Bürgermeister – nicht die Verbandsgemeinde, sondern die Erweiterung des Ämtermodells. Weil damit gesichert werden könne, dass auf der einen Seite Verwaltung gestärkt wird – was alle in der Kooperation wollen – und zum anderen die Souveränität der Gemeinden unverändert bestehen bleibt. In der Verbandsgemeinde würde die Zuständigkeit für wichtige Bereiche wie Schule, Kita und Bauplanung abgegeben werden. Zudem würde eine komplette Vermögens-Neuzuordnung erfolgen. All das sei bei einer Amtserweiterung nicht nötig. „Wir stehen nicht mehr unter Zeitdruck, können mit unseren Nachbarn über ein Zusammengehen reden“, erklärt der Verwaltungschef. Dass die Verwaltung gestärkt werden müsse, stehe außer Frage. (dos)