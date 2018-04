Exkursion durch die Berufswelt

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Welche Berufe gibt es in der Behindertenhilfe und der Altenpflege? Diese Frage beantwortet die Stephanus-Stiftung am 26. April in der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr. Dann nämlich findet brandenburgweit der Zukunftstag statt, an dem Unternehmen Jugendliche einladen, in diese Berufswelt reinzuschnuppern.

„Wir haben für die Jugendlichen einen spannenden und abwechslungsreichen Tag vorbereitet“, sagt Kerstin Schwandtke, Koordinatorin der Stephanus-Stiftung in Bad Freienwalde. „Dabei stellen wir Berufe in der Behindertenhilfe und in der Altenpflege vor“, erläutert sie. „Darüber hinaus lernen die Jugendlichen die Arbeit von Sonderpädagogen und Therapeuten kennen“, macht sie neugierig. Für insgesamt zehn Jugendliche sei dazu eine Exkursion vorbereitet. „Sie beginnt im Waldhaus mit dem Thema Behindertenhilfe und führt auch in das Stephanus-Seniorenzentrum zum Thema Pflege. Anschließend können sich die Jugendlichen entscheiden, ob sie die Berufe in den Stephanus-Werkstätten am Standort Altranft kennenlernen möchten oder pädagogische und therapeutische Berufe in der Laurentiusschule“, erläutert die Koordinatorin weiter. „Wir sind gut auf interessierte Schülerinnen und Schüler vorbereitet“, ergänzt Kerstin Schwandtke und verweist darauf, dass der Transport zu allen Orten und ein Mittagessen organisiert sind.

Die Stephanus-Stiftung ist eine gemeinnützige diakonische Stiftung mit Sitz in Berlin. Mit mehr als 600 Mitarbeitern gehört sie zu den größeren Arbeitgebern in der Region.(hei)

Anmeldung: Kerstin Schwandtke, Tel. 03344 1509084, Mobil: 015118820623. Anmeldungen können auch über die Internetseite des Zukunftstages 2018 erfolgen oder direkt im Stephanus-Treffpunkt in der Karl-Marx-Str. 8, Bad Freienwalde.