Jubiläum mit Arbeit und Party

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. „Freiwillig in Eberswalde“ – dies ist das Erkennungszeichen für den Freiwilligentag und die Freiwilli-genagentur. Am 28. April feiern beide Zehnjähriges. Mit tatkräftigem Einsatz bei 28 Projekten und einer großen Party.

Anlässlich des Geburtstags dürfen sich die Akteure den Button „Freiwillig in Eberswalde“ in einer glänzenden Variante an die Brust heften, so Katja Schmidt, Chefin der Freiwilligenagentur. Ein bisschen Glamour und Glitzer dürfen sein zum Jubiläum, das ansonsten zunächst mal von Arbeit geprägt ist. Mit dem zehnten Freiwilligentag.

2008 war die Agentur als „Tochter“ der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark gegründet worden. „Um uns bekannt zu machen und irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, haben wir den ,Freiwilligentag‘ ins Leben gerufen. Wir wollten mit einem Knaller starten“, erinnert sich Schmidt an den Anfang, der sofort ein Erfolg war. Und blieb.

In den vergangenen neun Jahren haben mehr als 4000 Freiwillige um die 250 Projekte in Eberswalde realisiert. Im sozialen und grünen Bereich oder in der Sparte Handwerkliches. Auf eine hohe Resonanz hoffen Schmidt und Mitstreiter auch bei der zehnten Ausgabe. An freiwilliger Arbeit mangelt es zumindest nicht. 28 Projekte sind angemeldet. Und wie immer sei für jedes Talent, für alle Fähigkeiten und Stärken etwas dabei, ist die Agenturchefin überzeugt. Der Freiwilligentag sei zudem eine „wunderbare Möglichkeit für Neubürger, Leute und Vereine kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen“, beschreibt Schmidt einen erwünschten Nebeneffekt.

„Der Tag soll zum Schnuppern einladen, für jene, die vielleicht noch auf der Suche nach dem passenden Ehrenamt sind“, ergänzt Bürgermeister Friedhelm Boginski, gleichzeitig betonend: „Das Ehrenamt, ob im Sportverein oder in der Hospizarbeit, ist ein entscheidender Faktor für das gesellschaftliche Miteinander.“ Deshalb unterstütze die Stadt die Freiwilligenagentur durch eine institutionelle Förderung in Höhe von 25 000 Euro pro Jahr.

Zu den Mitstreitern bei der 10. Auflage gehören Vereine und Initiativen, die von Anfang an dabei sind, wie zum Beispiel der Kunstverein „Die Mühle“ oder die Jugendhilfeeinrichtung „Nordlicht“, aber auch Neulinge. So gibt etwa die Hausgemeinschaft der Danckelmannstraße 1 am 28. April ihr Debüt beim Freiwillentag. Sie lädt zum Bau von Nistkästen und Insektenhotels für die Stadt ein. Im vorigen Jahr habe es ein Nachbarschaftsfest gegeben. Daraus sei letztlich die Idee entstanden, erzählen Laura Höfer und Vivian Welzel, zwei Bewohnerinnen. Auch am Frühjahrsputz haben sie schon teilgenommen. Solche Projekte seien einfach eine gute Gelegenheit, nicht nur Gutes zu tun, sondern eben auch ins Gespräch zu kommen, einander kennenzulernen, anzukommen. „Viele von uns befinden sich nämlich gerade im Übergang Studium – Beruf“, begründen die jungen Frauen.

Was Pia Karig von „Nordlicht“ nur bestätigen kann. Die Einrichtung, in der Nordendschule ansässig, bittet zur Neugestaltung des Gartens. „Auch wenn die Eltern wechseln, der Freiwilligentag ist bereits zu einer Tradition geworden.“ Zu der „Nordlicht“ als Stärkung für die Akteure jedes Jahr die „Nordlicht-Suppe“ ausgibt. Besonders freue sie sich aber auf die Abschlussparty abends, auf der man viele Bekannte treffe, so Karig.

„Freiwillig in Eberswalde“ sei er seit 20 Jahren, sagt Dirk Seifert von der Montessorischule, der sich noch gut an seine ersten Jahre hier erinnern kann. „Eine graue Zeit, ein schwerer Anfang“, wie er sagt. Inzwischen aber sei es „cool in Eberswalde“. Es habe sich so viel Positives entwickelt. Der Kindergarten, wo der Hof gestaltet werden soll, gehöre dazu. „Freiwillig in Eberswalde“ habe so manches bewegt.

Weitere Informationen und Anmeldung: Freiwilligenagentur im BBZ, Puschkinstraße, Tel. 0152 28554190, www.freiwillig-in-eberswalde.de