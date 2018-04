Stargeigerin gibt zwei Konzerte in Frankfurt

MOZ

Frankfurt (Oder) Gleich zwei Mal hintereinander spielen Zoe Conway und John McIntyre am Sonntag im Modernen Theater Oderland. Wegen großer Nachfrage wurden Konzerte der Geigerin und des Gitarristen um 16 Uhr und 19.30 Uhr anberaumt. Offensichtlich konnten die beiden Musiker überzeugen, schon zweimal haben sie in dem kleinen Theater in den Gerstenberger Höfen gespielt.

Das irische Duo bringt – es liegt nahe – Irish Folk mit. Zoe Conway vereint in ihrer Musik die Wurzeln der irischen traditionellen Musik mit Elementen der Klassik und des Jazz. Ihr wird von Kritikern attestiert, dass sie Chamäleon-gleich von einem zum nächsten Stil umschalten kann. Seit sie acht Jahre alt ist, lernt sie die Geige zu spielen – und zwar parallel klassische und Folk-Musik. Als Jugendliche entdeckte sie zudem ihr Talent, Musik auch selbst zu schreiben. Sie gilt aktuell als die beste Geigerin Irlands und war Erste Geige der weltberühmten Tanzshow „Riverdance”.

Zoe Conway tourt weltweit, gastierte in fast allen bedeutenden Konzerthäusern, ist gefragte Gastmusikerin berühmter Orchester und bildet mit ihrem Mann, dem Gitarristen John McIntyre seit Jahren ein erfolgreiches Duo. Beide haben zuletzt ein Live-Album von ihren gemeinsamen Konzerten veröffentlicht.

Karten kosten 15, ermäßigt 11 Euro (Arbeitslose und Schwerbeschädigte), Schüler und Studenten bezahlen 7 Euro; Vorbestellung unter: 0152 27298236 oder karten@theater-oderland.de