Lions Club neu aufgestellt

Sara Friedrich

Bernau Der Lions Club Bernau hat einen neuen Vorstand gewählt. Einstimmig wurde Andreas Neue als Präsident für die nächste Amtsperiode bestimmt. Neue kann auf rund 120 000 Euro umgesetzte Spenden zurück blicken. Slawa Petrow, Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, in Berlin und Sepp Albrecht, Pensionär aus Schönow, wurden zu Neues Stellvertretern gewählt. Ebenfalls gehören nun Heiko Deutschmann und Jörg Kreuztahler dem Vorstand an. Klaus Jebens, der seit über 20 Jahren das Förderwerk der Lions leitet, führt sein Amt fort. In Deutschland engagieren sich derzeit rund 48000 Mitglieder in über 1400 Clubs für die Gemeinschaft und vor allem für Menschen in Not.