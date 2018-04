Vom Nüsschen zum Elefanten-Ohr

Voller Tatendrag: Laura Purps hat am Mittwoch gleich mehrere Bäume im Wald beim Fürstenberger Stadion gepflanzt. Die sechsten Klassen der Goethe-Grundschule haben insgesamt etwa 400 Eichen und Douglastannen in die Erde gesetzt. Auch die Baumpaten Vitus Mallack und Jana Bork (Mitte) waren mit von der Partie. © Foto: Gerrit Freitag

Christopher Braemer

Eisnehüttenstadt/Diehlo (MOZ) Im Rahmen der landesweiten Aktion „Wir säen Zukunft!“ haben Schüler der Geothe-Grundschule über 1000 Bäume gepflanzt und gesät. Der Wald wird mit ihnen wachsen – so wie die Verbindung zur Natur. Ein Besuch im Forst.

Der kleine Mann mit dem weißen Käppi gräbt ein kleines Loch, greift in seine prall gefüllte Tasche und steckt eine Buchecker hinein. Es riecht nach Erde in dem Waldstück bei Diehlo, im Hintergrund zwitschern munter die Vögel. „Ich finde es toll hier in der Natur“, sagt Philipp, der die dritte Klasse der Goethe-Grundschule besucht. Verständlich, der Neunjährige hat am frühen Donnerstag bereits eine Vergleichsarbeit hinter sich. Seit neun Uhr pflanzt der Drittklässler zusammen mit Mitschülern Buchen. Bereits einen Tag zuvor hatten die Sechstklässler in der Nähe des Fürstenberger Stadions 400 Bäume gepflanzt. Um sich die Arbeit zu erleichtern, haben sich die Kinder eine Taktik ausgedacht. „Jason und ich arbeiten im Zweierteam“, verrät Philipp voller Tatendrang. „Ich zupfe das Gras, er buddelt das Loch für die Bucheckern.“

„Wir säen Zukunft!“ heißt die Aktion, zu der der Landesforstbetrieb in 21 Oberförstereien aufgerufen hatte. Insgesamt 2,5 Millionen Bucheckern sollen Schul- und Kitakinder in Brandenburgs weiten Wäldern säen. Die Saat war ursprünglich zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März geplant. Aber da war der Boden noch tiefgefroren. Also wurde das Ganze auf Mitte April verschoben – doch auch die 24 Grad am Donnerstagvormittag haben so ihre Tücken.

Sie machen die Arbeit zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Denn die Kinder mussten sich warm anziehen, um nicht von Zecken gebissen zu werden. „Mir ist so warm“, klagt Stella, die mit einem Stock den Boden aufwühlt. Dass Bäume pflanzen keine leichte Angelegenheit ist, kann ihre Mitschülerin bestätigen. „Es ist schon anstrengend“, sagt die neunjährige Eleni. Sie wäre lieber in der Schule geblieben, andere gleich zu Hause. Eine kleine Aufmunterung gibt es dann aber doch. „Die Bucheckern kann man auch essen“, freut sich die Achtjährige.

Aus den Samen, die nicht im Magen der Baumpaten landeten, wächst schon bald neues Leben. „In ein paar Jahren wachsen hier Rotbuchen“, sagt Förster Leif Leonhardt. Fünf bis zehn Kilo hätten die Schüler heute gepflanzt. Im Herbst sollen die Keimlinge sprießen, kurz darauf kommen die Elefantenohren ans Tageslicht. So heißt der erste Trieb, der zwei Ohren hat. „Die Kinder sind schon eine enorme Hilfe“, sagt Leonhardt. Die zwei Mitarbeiter des Forstbetriebes kommen mit dem Bäume pflanzen nämlich nicht mehr hinterher. Sie seien damit beschäftigt, die Müllmassen zu beseitigen, die in den Wald geschmissen werden, ärgert sich der Förster. „Die Buchen werden dafür sorgen, dass in ein paar Jahren ein Mischwald entsteht“, sagt Leonhardt. In dem Waldstück dominieren momentan Kiefern und einige Eichen. Der Förster zäunt das Gelände ab, um die Saat vor Rehen und Wildschweinen zu schützen.

„Wir haben über 1000 Bäume gepflanzt“, ist Schulleiterin Simona Schmöche stolz. Bei der Arbeit im Wald legte auch sie selbst Hand an. „Wir werden das Wachstum unserer Bäume in den nächsten Jahren beobachten“, verspricht sie.

Das Projekt „Wir säen Zukunft“ hat noch einen anderen Gedanken. „Die Kinder bauen eine Verbindung zur Natur auf“, freut sich Leonhardt. Er wolle, dass sich die Schüler der Stadt mit dem Wald identifizieren. Ihm habe schon mal ein Schüler gesagt, dass er mit seinem Vater Müll im Wald entsorgen war. Das werden die Kinder der Goethe-Grundschule in Zukunft ganz sicher nicht tun – schließlich haben sie ihn selbst gepflanzt.