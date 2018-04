Blaue Kreuze verschwunden

Tatjana Littig

Trebatsch (MOZ) Die Trebatscher Initiative „Ufer frei“ setzt sich für die Freihaltung von Uferbereichen an Gewässern für alle ein. Das Erkennungszeichen der Unterstützer: blaue Kreuze. Fast 200 solcher Kreuze sind inzwischen in der Region zu finden – doch vor Kurzem sind einige verschwunden.

Für Ray Höpfner ist die Sache glasklar: Die verschwundenen blauen Kreuze wurden gestohlen. Bekannt sind ihm „mindestens zehn“ fehlende Kreuze. Jedes einzelne zwischen einem und drei Meter groß. „Die kriegt man im normalen Pkw gar nicht weg. Dafür braucht man einen Kleintransporter“, mutmaßt er. Der 52-Jährige kennt den Standort jedes einzelnen Kreuzes in der Region, in einer Landkarte hat er ihn verzeichnet. Die Kreuze stehen an Straßenrändern und vor Hauseinfahrten, sind an Gartenzäunen und an Bäumen befestigt. Die Initiative ist Ray Höpfner eine Herzensangelegenheit. Viel Zeit und mehrere Tausend Euro hat er bereits in die Verbreitung der Idee freier Ufer investiert, hat bei den Märkten der Alten Försterei in Briescht auf das Problem aufmerksam gemacht und Unterschriften für die Petition „Ufer frei!“ gesammelt.

Die Kreuze sägt und hämmert er in Trebatsch selbst, bepinselt sie mit blauer Farbe. Jedes Wochenende fährt er begleitet von Mutter Edith Höpfner mit blauen Kreuzen in der Region umher. Auch die Touren plant er auf der Karte, aktueller Schwerpunkt: die Schwielochseeregion. Gesucht werden auf den Fahrten neue Unterstützer, die den Initiatoren gestatten, blaue Kreuze auf ihrem Grundstück aufzustellen. Nur wenige Bürger würden sich direkt an sie wenden und um ein Kreuz bitten, erzählt Ray Höpfner.

Bei Familie Miersch ging die Initiative ebenfalls von den Höpfners aus. Bis vor ein paar Wochen war ein blaues Kreuz am Gartenzaun der Familie in Ranzig zu finden, dann ist es verschwunden. Sie habe anfangs gedacht, die Familie Höpfner hätte es wieder entfernt, gesteht Margret Miersch – doch Ray Höpfner verneint das. 2016, 2017 wurde das blaue Kreuz bei ihr angebracht. Aus welchem Grund sie die Trebatscher Initiative unterstützt? „Weil die Ufer an der Spree verkommen“, sagt die Seniorin. „Keiner kann lang gehen, wenn sich keiner um sie kümmert.“

Das ist eine besondere Sichtweise. Denn eigentlich geht es Ray und Edith Höpfner nicht um die Pflege der Ufer, sondern darum, dass der Zugang zu Gewässern für alle frei bleibt, dass ein Spaziergang am Ufer möglich ist, ohne auf umzäunte oder bepflanzte Grundstücksgrenzen zu stoßen. „In Werder sind seit diesem Jahr 40 Meter Uferzugang neu versperrt“, empört sich Ray Höpfner. Auch deswegen will er mit seinem Engagement weitermachen. Wie er seine Chancen auf freie Ufer einschätzt? „Darüber darf man nicht nachdenken“, sagt er – und plant schon das nächste Vorhaben. Am Sonnabend will er zum Anglertreffen nach Blankenfelde fahren und dort das Gespräch mit den Anglern und ihrem Gast, Ministerpräsident Dietmar Woidke, suchen.

Verschwunden ist indes nicht nur das blaue Kreuz der Familie Miersch in Ranzig, sondern auch das blaue Kreuz der Familie Haubner in Briescht. Beide Familien haben ihre Erlaubnis gegeben, ein neues blaues Kreuz auf ihrem Grundstück wieder aufzustellen. Auch die Alte Försterei in Briescht wird wieder mit einem blauen Kreuz ausgestattet, erzählt Ray Höpfner. Dieses Mal will er es jedoch höher hängen. Laut dem 52-Jährigen stehen die Kreuze auf Privatgrundstücken – mit einer Ausnahme. In Werder ist am Wasserwanderrastplatz ebenfalls ein großes blaues Kreuz zu finden.