Feuerwehr-Positionen werden übernommen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Prioritätenliste Feuerwehr stand am Dienstagabend auf der vorläufig letzten Sitzung des zeitweiligen Ausschusses Feuerwehr noch einmal auf der Tagesordnung. Diese war von Stadtbrandmeister Thomas Keil im März vorgestellt worden und besteht eigentlich sogar aus mehreren Listen – zu den Gerätehäusern, zu den Fahrzeugen und der generellen Ausstattung. Die fünf wichtigsten Positionen wie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wriezen hatte die Verwaltung jetzt bereits mit fortlaufenden Nummern in die Gesamt-Prioritätenliste der Stadt eingefügt, die im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2019/2020 dann in den nächsten Monaten von den Stadtverordneten diskutiert werden soll.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) bot in dem Zusammenhang an, auf Wunsch weitere Positionen einzufügen. Robert Masche (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch, kurz BWBO) begrüßte dies, hatte er – auch Wehrführer in Haselberg – doch bemerkt, dass sich ein für Wriezen benötigtes Fahrzeug nicht unter den fünf Positionen befand, aus Sicht der Feuerwehren aber eine höhere Priorität haben sollte. „Wie wir das alles einordnen, werden wir in den nächsten Monaten sehen“, sagte Masche und fügte hinzu: „Es steht Vieles auf der Gesamtliste und es gibt auch noch andere Pflichtaufgaben, aber wir Stadtverordnete werden unser Bestes geben.“

Während Fachbereichsleiterin Michaela Hytra ankündigte, dass zumindest ein Teil der geforderten Entrauchungsanlagen schon demnächst angeschafft werden könnten, bat Peter Sperr (BWBO) um eine aktuelle Prioritätenliste für die Stadtverordneten. Diese könne, so stellte Bürgermeister Karsten Ilm in Aussicht, wohl nach der Hauptausschusssitzung am Donnerstagabend vorgelegt werden. (azi)