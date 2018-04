„Oderstrand“ noch ungewiss

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Ob es auch in diesem Jahr den beliebten „Oderstrand“ an der Promenade geben wird, steht derzeit noch in den Sternen. Stephan Felsberg, Leiter der Abteilung Stadtmarketing der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV), informierte am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss, dass keine Ausschreibung bzw. finanzielle Förderung seitens der MUV geplant sei. „Wir haben die Marke entwickelt und drei Jahre lang unterstützt“, so Stephan Felsberg, „die Intention war es, in dieser Zeit einen Veranstalter zu finden, der den Oderstrand weiter betreibt.“

Die Strandbar mit Kulturprogramm hatte es erstmals 2015 nördlich der Stadtbrücke gegeben. Betreiber war der Gastronom Frank Fröhlich. 2016 folgte die Wiederholung. Im Vorjahr gewann Osmany Ventura die Ausschreibung der MuV und holte den „Oderstrand“ vom 28. Juli bis zum 9. September an seine Havana-Bar.

„Das Konzept hat sich etabliert und wurde erfolgreich umgesetzt“, lautet das Fazit seitens der MuV. Auch ohne finanzielle Unterstützung gebe es das Angebot an die Gastronomen der Stadt, die Marke „Oderstrand“ im Jahr der Fußballweltmeisterschaft zu nutzen. Bedingung sei jedoch, dass bestimmte Standards eingehalten werden, zu denen beispielsweise Odernähe, Strandatmosphäre, ein Kulturprogramm und ein spezielles gastronomisches Angebot gehören. „Zudem würden wir bei der Vermarktung unterstützen“, so Stephan Felsberg weiter.