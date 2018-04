Brassband eröffnet Konzertsaison

MOZ

Bernau Am Sonnabend um 17 Uhr beginnt die diesjährige Konzertsaison in der Bernauer St. Marienkirche. Für das Eröffnungskonzert steht British-style Brassband-Musik in internationaler Besetzung auf dem Programm.

Im Jahr 2012 gründete eine kleine Gruppe begeisterter Berliner „Berlin Concert Brass“ (BCB), die erste Brass-Band Berlins. Unter der Leitung des gebürtigen Schweizers David Rodeschini nahm die Band an Wettbewerben teil und spielt regelmäßig mehrere Konzerte pro Jahr in Berlin und in Deutschland. Die Mitglieder von Berlin Concert Brass bringen musikalische Erfahrung aus vielen Ländern mit – Aus-tralien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Japan, der Schweiz, und den USA.

In der Bernauer St. Marienkirche spielt „Berlin Concert Brass“ unter dem Titel „Euphonia“ ein abwechslungsreiches Programm mit Original Brassband-Werken von Philip Sparke (Euphonium Concerto No 1, Auszüge aus Hymn of the Highlands) oder Paul Lovatt-Cooper (Home of Legende), jazzigen Einlagen und sanften Klängen.

Der Eintritt zum Konzert am Sonnabend ist frei, um Kollekte wird gebeten.